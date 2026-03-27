Informe municipal
Novedades en el desalojo de la finca de la calle Herrero de Castelló: los vecinos ya pueden recoger enseres
Han apuntalado para que exista "estabilidad" con el fin de que puedan entrar a coger lo que necesiten pero no para volver a sus hogares de forma definitiva
Los vecinos del edificio de la calle Herrero que tuvo que ser desalojado el pasado miércoles debido a deficiencias en una pared del hueco de la escalera pueden volver a sus hogares pero solamente para recoger enseres que les puedan hacer falta, según han confirmado fuentes municipales a este periódico.
El consistorio ya ha entregado a la comunidad de propietarios el informe del arquitecto municipal que comunicaba a los residentes que en 48 horas tendrían que designar a un técnico o arquitecto para evaluar los daños en el inmueble y realizar en diez días los trabajos para subsanar las deficiencias. La comunidad de vecinos se ha apresurado y estos trabajos "ya han comenzado, han apuntalado y los vecinos ya pueden ir a sus viviendas a recoger enseres, aunque no quedarse a vivir todavía". Al parecer, el peligro no ha pasado definitivamente aunque sí que hay estabilidad suficiente para que puedan acceder a recoger lo imprescindible.
Hay que recordar que la filtración de agua detectada en la zona de la escalera obligó a desalogar el edificio a un total de 18 personas que fueron a casas de familiares y, siete de ellas, a dos hoteles de la ciudad.
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