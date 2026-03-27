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Novedades en el desalojo de la finca de la calle Herrero de Castelló: los vecinos ya pueden recoger enseres

Han apuntalado para que exista "estabilidad" con el fin de que puedan entrar a coger lo que necesiten pero no para volver a sus hogares de forma definitiva

Vídeo del desalojo de un edificio en la calle Herrero, el pasado miércoles.

Vídeo del desalojo de un edificio en la calle Herrero, el pasado miércoles.

Manolo Nebot

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Los vecinos del edificio de la calle Herrero que tuvo que ser desalojado el pasado miércoles debido a deficiencias en una pared del hueco de la escalera pueden volver a sus hogares pero solamente para recoger enseres que les puedan hacer falta, según han confirmado fuentes municipales a este periódico.

El consistorio ya ha entregado a la comunidad de propietarios el informe del arquitecto municipal que comunicaba a los residentes que en 48 horas tendrían que designar a un técnico o arquitecto para evaluar los daños en el inmueble y realizar en diez días los trabajos para subsanar las deficiencias. La comunidad de vecinos se ha apresurado y estos trabajos "ya han comenzado, han apuntalado y los vecinos ya pueden ir a sus viviendas a recoger enseres, aunque no quedarse a vivir todavía". Al parecer, el peligro no ha pasado definitivamente aunque sí que hay estabilidad suficiente para que puedan acceder a recoger lo imprescindible.

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Hay que recordar que la filtración de agua detectada en la zona de la escalera obligó a desalogar el edificio a un total de 18 personas que fueron a casas de familiares y, siete de ellas, a dos hoteles de la ciudad.

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