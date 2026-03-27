La nueva marca turística de Castelló, Castellón, vivir lo auténtico, y enmarcada dentro del Plan Estratégico de Turismo 2025-2027, apuesta por la experiencia y la autenticidad y permitirá posicionar a la capital de la Plana a la altura que merece en términos de identidad, promoción y proyección exterior.

Así lo ha confirmado este viernes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en la presentación del claim en un acto en el que ha estado acompañada por la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez así como por representantes del sector turístico y organizaciones empresariales, responsables de hoteles, hostelería, empresas de servicios y profesionales.

La nueva marca turística de Castelló apuesta por la experiencia y la autenticidad / Toni Losas

La nueva marca nace con el propósito de posicionar a Castelló como un destino mediterráneo único, donde la experiencia turística se construye desde lo real, lo humano y lo cotidiano, lejos de los modelos basados en la masificación o el artificio, por lo que Castelló se presenta como una ciudad que se comparte, que se vive sin prisas y que invita a conectar con su esencia, según han manifestado tanto la primera edila como la concejala Miralles. "Una ciudad que quiere convertirse en referente de ciudad mediterránea auténtica y slow, reconocida por su calidad de vida, su hospitalidad y su capacidad de ofrecer experiencias memorables desde la sencillez y el equilibrio", ha dicho Carrasco en el acto que ha estado conducido por el monologuista castellonense, Luis Fabra.

“Castellón hoy da un paso decisivo para impulsar un sector turístico que es también sinónimo de dinamización económica, de empleo, de futuro y de prosperidad para todos los castellonenses”, ha asegurado la alcaldesa, en la apuesta del gobierno local por el turista muy diferenciado, de calidad. "Aquí el visitante no encuentra un decorado, encuentra una ciudad real, una forma de vivir auténtica y que no se puede copiar y con una calidad de vida inigualable", ha continuado.

Carrasco, junto a la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina, la concejala de Turismo y otros representantes políticos y de diferentes sectores de Castelló. / Toni Losas

Miralles, por su parte, ha destacado que la marca "nos va a permitir posicionar a Castellón a la altura que merece en términos de identidad, promoción y proyección exterior. Con este paso, damos un impulso decisivo para reforzar nuestra proyección y consolidar una imagen coherente y competitiva de la ciudad porque la marca es una pieza clave en la estrategia de turismo”.

Por su parte, la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina, ha destacado que esta marca estça "muy vinculada a la identidad de la capital de nuestra provincia y con la que se va a reforzar el posicionamiento de Castellón, y la provincia, para ser destino turístico de calidad los 365 días del año”.

Cuatro grandes ejes

Para alcanzar este posicionamiento y consolidar el nuevo modelo, la nueva marca turística se articula en torno a cuatro grandes ejes como son: preservar y poner en valor la identidad mediterránea de Castellón; ofrecer experiencias genuinas, humanas y accesibles; comunicar la ciudad desde la serenidad, la cercanía y la autenticidad y atraer a un visitante que valore lo real, lo local y lo vivido con calma.

El logotipo de la nueva marca refleja el carácter accesible y mediterráneo de la ciudad. Su rasgo más distintivo es la unión fluida entre las letras “s” y “t”, un gesto que simboliza conexión y movimiento.En cuanto a los colores, el azul mediterráneo transmite confianza, serenidad y vínculo con el mar, mientras que el verde del lema aporta un matiz natural que conecta con el entorno y el estilo de vida saludable de la ciudad.