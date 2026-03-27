El PSPV califica de “intolerable la mofa de Vicent Sales sobre la banda municipal de Castelló" y le acusa de plantear su disolución por su coste económico

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha denunciado este viernes “el intolerable desprecio y la falta de respeto” del portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, hacia los músicos y músicas de la Banda Municipal de Castelló, tras sus declaraciones realizadas en el pleno celebrado este jueves.

Puerta ha calificado de “inadmisibles” las palabras del portavoz, quien, lejos de defender a un colectivo de funcionarios públicos que desempeña una labor cultural esencial en la ciudad, “optó por la mofa, el señalamiento y el cuestionamiento de su propia existencia”.

La portavoz socialista ha recordado que durante las pasadas fiestas de la Magdalena, los integrantes de la Banda Municipal “fueron obligados a desfilar bajo la lluvia en condiciones absolutamente inadecuadas, sin equipos de protección, mojándose tanto ellos como sus instrumentos y las partituras”, una situación que se repitió incluso en horario de tarde con el vestuario ya completamente empapado, «y todo ello para que la señora Carrasco se hiciese sus fotos de posado».

“Mientras otros servicios municipales cuentan con equipos de protección adecuados, como la Policía Local o las brigadas, la Banda fue expuesta a una situación indigna, impropia de una administración que debería velar por la seguridad y dignidad de sus trabajadores”, ha señalado Puerta,

Además, desde el PSPV-PSOE se critica que el portavoz del gobierno municipal “haya intentado justificar esta situación con argumentos económicos y comentarios que cuestionan si la Banda Municipal merece seguir existiendo, reduciendo su labor a una cuestión de coste y calificándola de servicio no esencial”.

Para Puerta, “poner en duda la continuidad de la Banda Municipal por su coste económico, pues el señor Sales repitió hasta la saciedad que cuestan a las arcas públicas más de 3 millones de euros al año, es un ataque directo al patrimonio cultural de Castelló y a décadas de tradición musical que forman parte de la identidad de la ciudad”.

La portavoz socialista ha sido especialmente contundente al referirse a las comparaciones realizadas durante el pleno: “Es absolutamente inaceptable que, en un debate institucional, se utilicen expresiones frívolas y de mal gusto que mezclan referencias a la violencia machista o que el señor Sales haga bromas diciendo que la oposición es pirómana y que nuestra defensa sobre los músicos y músicas es como si ‘Jack el Destripador’ quisiese gestionar los puntos violeta. Estas declaraciones no solo son desafortunadas, sino que banalizan problemas sociales muy graves”.

"Sales ridiculiza a los trabajadores públicos"

“El gobierno municipal no puede permitirse tener un portavoz que ridiculiza a los trabajadores públicos, cuestiona servicios culturales fundamentales y utiliza el pleno para hacer bromas fuera de lugar sobre cuestiones tan sensibles”, ha añadido.

Desde el Grupo Municipal Socialista exigen una rectificación pública inmediata y reclaman al equipo de gobierno que “garantice condiciones laborales dignas para la Banda Municipal, así como el respeto institucional que merecen como trabajadores públicos y como referentes culturales de Castelló”.

“Castelló no puede avanzar desde el desprecio a su cultura ni desde la falta de respeto a quienes la hacen posible cada día”, ha concluido Puerta.