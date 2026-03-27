Samu Amuza, el castellonense que suelen confundir con un 'guiri': "En mi propia ciudad me hablan en inglés"

Samu Amuza, un joven castellonense, es confundido a menudo con un 'guiri'. La última confusión fue en un directo del canal À Punt durante las fallas en València, en el que uno de los presentadores pensó que el chico era un turista extanjero "que no se estaba enterando de lo que hablaban".

Este momento, como muchos otros que le han ocurrido en los últimos años, Samu se lo tomó desde el humor e hizo un vídeo para TikTok afirmando que él es "del Hospital General de Castelló". "Desde que soy más mayor me suelen confundir con un turista porque tengo el pelo rubio y ojos azules. Me pasa sobre todo en los chiringuitos de Benicàssim o en Barcelona, que para atenderme me entran directamente en inglés", comenta el joven entre risas.

El día de su aparición televisiva, Samu iba a ver la falla del Ayuntamiento de València y una amiga le dijo que se asomara donde estaban haciendo un directo los periodistas de À Punt para hacerle una foto entre el público desde la televisión de su casa. En ese momento, subía al escenario del canal valenciano una persona de entre el público y fue cuando notaron la presencia del chico. "Me volvieron a confundir con un guiri. Hice un vídeo humorístico sobre ello y se hizo viral, llegando al medio millón de visitas. De hecho, uno de los periodistas de À Punt lo vio y me contactó primero para poner mi vídeo en su programa y, luego, para entrar en directo y darle una sorpresa a los presentadores", cuenta Samu Amuza.

En pleno directo, se le cortó la conexión, pero afirma que le gustó la experiencia y que lo recuerda como una anécdota más de las que le suelen pasar.

A raíz de contar estos cómicos momentos en redes sociales, ya hay gente que lo para por la calle porque lo reconoce. "El otro día estaba en Mercadona con una amiga y me puse a cantar en bajito una canción en inglés, y una de las trabajadoras me dijo: "¡Cómo que para luego digan que no eres guiri!". Y me reconoció que le encantaban mis vídeos. Y, otra anécdota, un día estaba caminando por la calle y de repente una señora frena de golpe a mi lado y me dice: "¿Tú eres el guiri, no? ¡Qué crack!". Y yo diciéndole que tenía coches detrás", cuenta riendo. El joven afirma que estos comentarios no le molestan si están dichos desde el humor, pero no le gusta que la gente se pase de confianza que, de momento, no le ha pasado.

Samu trabaja en un departamento de marketing en una empresa de formación y es Social Manager en una agencia de publicidad. Su pasatiempo preferido es publicar contenido para redes sociales. De hecho, en TikTok ya tiene alrededor de 80 mil seguidores y está colaborando con marcas como Telepizza, McDonald's o Amazon Prime Video. "Este mundillo es incierto. Hoy haces gracia, pero mañana igual no. No es estable vivir de esto a no ser que seas un creador de contenido como Ibai", dice Samu.

Con mucha naturalidad y sentido del humor, Samu Amuza ha sabido convertir una situación cotidiana en una seña de identidad que conecta con miles de personas en redes sociales.