Así ha sido la presentación de la marca turística de Castelló: del azul, al Hacendado de las ciudades, Miami y la exconsellera de Turismo

Llevar una prenda azul (¿color mar Mediterráneo, color PP, color nueva marca turística?). Así rezaba la invitación al acto de presentación de Castellón. Vivir lo auténtico que ha tenido lugar este viernes en el Centro de Turismo (CdT) y que han cumplido los invitados pese al despiste de alguno que, como la portavoz municipal Patricia Puerta, apostó por un suéter rojo.

Begoña Carrasco, junto a la nueva marca turística de Castelló. / Toni Losas

Un acto que fue la puesta de largo de la nueva gerente del Patronato Municipal de Turismo, Esther Labaig, y que no se quisieron perder la presidenta de la Cámara de Comercio que acaba de anunciar que volverá a optar al cargo, Lola Guillamón; Carla Centelles; Vicente Navarro, de la Conselleria de Innovación; el diseñador Javier Gimeno; representantes de la Hostelería como Antonio Rodríguez; el presidente del Aeroclub, Yuri Rabassa; la directora del Aeropuerto de Castellón, Raquel París; o el que fuera concejal y jefe de gabinete del exalcalde Alberto Fabra, José Alberto Fabra, que, por supuesto, no ha querido perderse la divertida y profesional intervención de su hijo, el monologuista y guionista Luis Fabra, que ha conducido el acto. Y la alcaldesa Begoña Carrasco, junto a gran parte de su equipo municipal; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, cuya área ha sido la artífice de la marca; la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; o el vicepresidente de la institución provincial, Andrés Martínez, han sido también protagonistas de una jornada. Y, entre todos ellos, y con un traje de chaqueta de color blanco, la que fuera consellera de Turismo, Nuria Montes, y actual secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec).

Ha sido precisamente Luis Fabra el que ha arrancado las sonrisas del público al presentar a Rubén Ibáñez como el "padre de mi sobrina", ya que el presidente de la Autoridad Portuaria es su cuñado y hacer hincapié en que Castelló era el "Hacendado de las ciudades" antes de la marca que se ha presentado este viernes.

La alcaldesa de Castelló, también fue más allá al hablar de las playas "con aguas cristalinas y palmeras de Castellón", tanto que parece "Miami".

Finalmente los invitados han degustado un catering donde no han faltado los ximos ni la coca mal feta.