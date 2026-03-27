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Testimonio. José Andrés Luján, bombero de Castelló: "Si tienes vocación, es el mejor trabajo del mundo"

Luján siempre quiso ser bombero, ya desde pequeño

TESTIMONIO: José Andrés Luján, bombero de Castelló: "Si tienes vocación, es el mejor trabajo del mundo"

TESTIMONIO: José Andrés Luján, bombero de Castelló: "Si tienes vocación, es el mejor trabajo del mundo"

Toni Losas

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

José Andrés Luján es bombero de Castelló tiene 41 años y desde hace 16 es bombero del Ayuntamiento de la capital de la Plana. Le encanta su labor que desempeña cada día con implicación desde que accediera a este Cuerpo Municipal con 25 años.

José Andrés Luján tiene 41 años y lleva 16 en el Cuerpo Municipal de Bomberos de Castelló.

José Andrés Luján tiene 41 años y lleva 16 en el Cuerpo Municipal de Bomberos de Castelló. / Toni Losas

"Desde siempre, desde que era pequeño, quise desempeñar esta profesión que es vocacional", recuerda Luján en el día de la celebración del patrón de estos profesionales que ha tenido lugar en el Palau de la Festa y, con anterioridad, con una misa en la basílica de la Virgen del Lledó.

El Cuerpo de Bomberos de Castelló celebra a su patrón. Conoce quiénes son los homenajeados en el acto

El Cuerpo de Bomberos de Castelló celebra a su patrón. Conoce quiénes son los homenajeados en el acto

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El Cuerpo de Bomberos de Castelló celebra a su patrón. Estos son todos los homenajeados en el acto / Toni Losas

"El servicio más importante, para mí, es aquél en el que vamos a ayudar y a echar una mano a persona o animales, además de las actuaciones que hicimos en la dana", cuenta José Andrés Luján, quien también destaca que en los lugares en los que hacemos mucha falta, "te sientes realizado".

El Cuerpo de Bomberos de Castelló celebra a su patrón. Conoce quiénes son los homenajeados en el acto

El Cuerpo de Bomberos de Castelló celebra a su patrón. Conoce quiénes son los homenajeados en el acto

Toni Losas

Con una plantilla de unos 80 bomberos, estos hombres siempre están atentos para actuar cuando la ciudad y los castellonenses los necesiten.

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"Es un orgullo pertenecer a este Cuerpo porque, teniendo vocación, es el mejor trabajo del mundo", concluye.

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