Pirotecnia Alto Palancia se alza con el primer premio del XXX Concurs de Mascletaes “Ciutat de Castelló”

La Gala de la Pirotecnia dio a conocer el viernes a los ganadores del XXX Concurs de Mascletaes “Ciutat de Castelló”, celebrado durante las Fiestas de la Magdalena de este año 2026.

Pirotecnia Alto Palancia se alzó con el primer premio, mientras que el segundo premio recayó en la Pirotecnia Pibierzo y el tercer premio en la Pirotecnia Global Foc. El mejor terremoto fue el de Pirotecnia Alto Palancia y el mejor bombardeo fue el de Pirotecnia Pibierzo. Por otra parte, Pirotecnia Tamarit quedó descalificada por no llegar al tiempo de disparo marcado en las bases, siendo ésta más corta de lo requerido.

La concejala de Fiestas y Presidenta del Patronato de Fiestas, Noelia Selma, y las Reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, presidieron en el Grau la gala en la que también se rindió homenaje a las empresas colaboradoras.

Junto a ellas estuvieron presentes el presidente de la Junta de Fiestas, Raúl Collazos, las Damas de la Ciudad, Damas Infantiles, así como diferentes representantes del ‘món de la festa’, de las comisiones de sector, de la Federacio de Colles, empresas colaboradoras y de las empresas pirotécnicas participantes en el XXX Concurs de Mascletaes “Ciutat de Castelló”.

"Las fiestas son una inversión, no un gasto"

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, destacó “el esfuerzo de todos los que hacen posible nuestras Fiestas de la Magdalena, porque quedarían incompletas sin esa colaboración público-privada que hace que las fiestas sean siempre una inversión, no un gasto. Una inversión que revierte tanto en la variedad y en la calidad de nuestras fiestas, como en la imagen de las empresas”.

Y ha destacado que “la Magdalena 2026 ha sido una edición memorable. Sobre todo por la demostración de que lo que todos juntos somos capaces de hacer, incluso de salir a la calle a pesar del mal tiempo en algunos del actos. Porque ni la lluvia pudo con el mandato del Pregonero. Un ejemplo más de la fuerza de ese orgullo colectivo que significan nuestras fiestas, declaradas de Interés Turístico Internacional y que este año han tenido un impacto en la ciudad de alrededor de 18 millones de euros”.

Del mismo modo, Selma puso en valor el trabajo de los servicios públicos que velan para que la Magdalena transcurra con la máxima seguridad posible: Policía Local, Agentes de Movilidad Urbana, Bomberos, Protección Civil, Servicios Sanitarios Municipales, Brigadas Municipales, Grúas, ...etc. así como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado.

De esta manera entregó un reconocimiento al departamento de Servicios Urbanos, Infraestructuras y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Castellón, así como al servicio de Movilidad. También a la Subdelegación del Gobierno de Castellón, a la Guardia Civil, a la Policía Local, al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castellón, al Servicio de Asistencia Sanitaria del Ayuntamiento y a Protección Civil, sin olvidar a las Brigadas Municipales.

Las empresas homenajeadas por el Ayuntamiento en esta edición han sido El Periódico Mediterráneo, PortCastelló, Tetma, Simetria, bp energía, Fundación Dávalos-Fletcher, Estrella Damm, Facsa, C.C. Salera, Cajamar, Ambulancias CSA, UBE, Empresa Maquiver, Distribuidora Levantina de Alimentacion (DIL), McDonald´s, MGS Seguros, Estepark, Alcampo, Bricoman, Andacar, Autocares Mercedes Benz, Cano Lopera, Coca-Cola, El Corte Inglés, Ford Vedat, Maberauto, y Quadis Marzá.

Homenaje a un amante de la pirotecnia y de las fiestas: Jorge Martí Obiol

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Jorge Martí Obiol, cuyo fallecimiento en plenas fiestas de la Magdalena sorprendió a muchos. Un gran amante de la pirotecnia y de las fiestas fundacionales de Castellón.

Fue uno de sus compañeros, Raúl Pascual Cherta, quien le ha dedicado unas palabras ensalzando la figura que fue y el gran legado que ha dejado en el ‘món de la festa’. Así pues se ha dicho que “su recuerdo siempre estará presente en cada cohete que ilumine el cielo de nuestra ciudad”.

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Un cariño que se ha materializado haciendo entrega de una placa conmemorativa a su familia.