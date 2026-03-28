Vox alerta en Castelló del impacto nefasto de Mercosur

VOX ha instalado este fin de semana tres mesas informativas en Castelló en las que ha contado con la presencia de los concejales del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Castellón. Los estands están ubicados en la calle Herrero, la avenida Rey Don Jaime y la avenida de Lidón. El objetivo de esta acción ha sido trasladar a los vecinos su proyecto político y alertar sobre el impacto del tratado de Mercosur en el sector primario local.

"Hipocresía del bipartidismo"

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha señalado que “estas mesas forman parte de la actual campaña que ha puesto en marcha el partido para explicar las consecuencias del tratado de Mercosur para el sector primario castellonense, un acuerdo que PP y PSOE han apoyado en Bruselas, pero que aquí en Castellón dicen estar en contra, una enésima muestra de la hipocresía del bipartidismo que se dedica a engañar a los castellonenses y cuyas políticas en Europa están destruyendo nuestro campo, nuestra cerámica y nuestro sector pesquero”.

En esta línea, Ortolá ha insistido en que “el acuerdo de Mercosur supone una competencia desleal para nuestros productores, que deben cumplir estrictas normativas mientras se permite la entrada de productos de terceros países sin las mismas garantías. PP y PSOE vuelven a decir una cosa en Castellón y la contraria en Europa, engañando a agricultores, ganaderos y pescadores que ven cómo peligran sus medios de vida”.

Asimismo, Ortolá ha señalado que VOX “es la única solución para combatir las políticas fallidas del bipartidismo y cada vez más castellonenses se están dando cuenta”. Como prueba de ello, ha destacado la afluencia a estas mesas informativas, “donde cada vez se acerca más gente y nos transmite su voluntad de apostar por VOX, viendo en nuestro partido una esperanza de cambio”.

Pisar la calle

Por último, el portavoz municipal ha subrayado que VOX “es un partido de calle, donde los políticos pisan la calle y están en contacto directo con sus vecinos para escuchar sus problemas, inquietudes y necesidades”. En este sentido, ha remarcado que “prácticamente cada fin de semana estamos en distintos puntos de Castellón explicando nuestro proyecto y recogiendo las demandas de los ciudadanos para seguir trabajando por ellos