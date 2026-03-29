Cargadores solares, gradas ajardinadas o bancos... los nuevos elementos que decoran Ferrandis Salvador en el Grau de Castelló

Bancos, jardineras, cargadores solares o gradas ajardinadas forman parte del nuevo equipamiento turístico que el Ayuntamiento de Castelló instalará en el paseo marítimo de la Avenida Ferrandis Salvador del Grau. Una inversión que ha sido posible después que, como ha anunciado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, el consistorio castellonense haya sido beneficiario de una nueva línea de ayudas europeas de 300.000 euros. Esta inyección irá orientada a "homogeneizar los elementos de mobiliario urbano y a seguir avanzando hacia un modelo de ciudad que, apuesta por un turismo sostenible y de calidad” ha señalado Carrasco.

Así, Carrasco ha detallado que “parte de este nuevo mobiliario urbano está ya siendo instalado en algunos de sus elementos y se completará en los próximos meses a lo largo de los 2,63 kilómetros del paseo marítimo, comprendidos entre el Camí la Plana y el Camí la Ratlla, dotando de mejores infraestructuras urbanas a las seis plazas de acceso a las playas de Castellón”.

Reclamo turístico

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha señalado que “nuestras playas son el mejor escaparate de Castellón y con la reforma de la avenida Ferrandis Salvador logramos transformar el principal reclamo turístico de nuestra ciudad y que este fin de semana ya está siendo visitado por miles de personas de toda España que disfrutan de sus vacaciones de Semana Santa”.

Imagen renovada, más atractiva y sostenible

La alcaldesa de Castellón ha querido asimismo “destacar, una vez más, el excelente trabajo que se realiza desde la Oficina de Planificación y Proyección Económica, y todo el equipo que dirige su directora, Carmen Vilanova. Porque gracias a estos fondos europeos estamos convirtiendo esta avenida en un espacio todavía más moderno, atractivo y sostenible, pensado tanto para la ciudadanía como para quienes nos visitan”. El objetivo es "favorecer el descanso, la sostenibilidad, la innovación y el disfrute del litoral, mejorando la experiencia de quienes lo visitan”, ha apuntado Carrasco.

“Un nuevo paseo marítimo que se ha convertido ya en la nueva imagen de nuestro litoral y que está al nivel de otros paseos de las zonas turísticas más reconocidas en nuestro país”, ha insistido Carrasco.

Más zona peatonal y de carril bici

La primera edil ha recordado algunas de las acciones que se han llevado a cabo y que ya pueden disfrutar los castellonenses en esta avenida como son “la ampliación de la zona peatonal y el carril bici, además de instalar pantallas digitales con información actualizada de la oferta turística de la ciudad y nuevo mobiliario urbano”.

Hay que recordar que esta actuación cuenta con el apoyo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, dentro de la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades locales en el marco de la actuación de cohesión entre destinos valencianos. Una intervención integrada en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de la Comunitat Valenciana 2021, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

La alcaldesa ha apuntado finalmente que “la nueva inversión permitirá reforzar estos trabajos de mejora de la costa castellonense mediante la instalación de equipamiento acorde tanto a las necesidades detectadas entre la ciudadanía como a las exigencias de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos de la Comunitat Valenciana”