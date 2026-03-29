Castelló revive su historia con la recreación de la Batalla del Pont dels Millars

Castellón ha revivido este domingo uno de los episodios más destacados de su historia con la recreación de la Batalla del Pont dels Millars. El acto central, celebrado en el Parque Guitarrista Manuel Babiloni, ha contado con una gran afluencia de público y con la presencia de la concejal de Turismo, Arantxa Miralles, quien ha acompañado el desarrollo de esta cita ya consolidada en el calendario local.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha valorado muy positivamente el desarrollo del evento, destacando que “la recreación histórica ha sido todo un éxito de participación y de organización, consolidándose un año más como una cita imprescindible dentro de la programación festiva de la ciudad”. Asimismo, ha señalado que “este tipo de iniciativas permiten poner en valor nuestra historia de una forma cercana, didáctica y emocionante, gracias al trabajo conjunto de muchas entidades y colectivos”.

Retrasado por el viento

El momento más esperado ha tenido lugar a las 13.00 horas, tras retrasar el horario de inicio previsto debido al viento, con la representación de la batalla del 9 de marzo de 1810, en la que vecinos de Castellón, Almassora y Vila-real se enfrentaron a las tropas francesas en el marco de la Guerra de la Independencia. La recreación ha destacado por su realismo, con el uso de pólvora, armamento simulado y una cuidada ambientación que ha permitido al público sumergirse en este episodio histórico.

Más de un centenar de participantes

En esta edición han participado más de un centenar de personas entre recreadores, músicos, actores y colectivos culturales, pertenecientes a numerosas asociaciones llegadas de distintos puntos de España.

Entre ellas, la Asociación Napoleónica Valenciana (Algemesí), Milicias Urbanas de Tarragona 1811, la Partida de Guerrilleros de Francisquete (Camuñas), la Asociación Bailén por la Independencia, la Asociación Héroes del Tollo (Utiel), Los Desastres de la Guerra (Móstoles), Trabucaires Germandat Santandreuenca (Barcelona), el grupo de teatro Viure la Mort de Castellón, el Gremi de Campaners de Castelló, la Partida de Guerrilleros de la Esquadra de Trabucaires Xaloc, la Milicia Honrada de la Gobernación de Castellón y la Colla de Dolçainers i Tabaleters Xaloc.

Miralles ha querido agradecer expresamente “la implicación, el esfuerzo y la dedicación de todas las asociaciones y participantes, que han hecho posible un evento de gran calidad y han contribuido a seguir reforzando su proyección”.

La recreación de la batalla ha puesto el broche final a un intenso fin de semana en el que se han celebrado más de 14 actos, entre desfiles, conciertos, exposiciones y representaciones teatrales, consolidando esta cita como un referente cultural, turístico y participativo en la ciudad.

Homenaje a los caídos

La jornada ha concluido con un emotivo homenaje a los caídos de ambos bandos y un encuentro con el público, que ha podido conocer de cerca el trabajo de los recreadores y la riqueza histórica que representa esta iniciativa.