Los fieles de Castellón desafían al viento huracanado en el Domingo de Ramos

A pesar de los fuertes vientos, la capital de la Plana ha acogido la tradicional celebración del Domingo de Ramos. Así, los fieles se han reunido en la capilla de la Sangre y se han dirigido a la plaza de las Aulas donde ha tenido lugar la bendición de las palmas y las ramas de olivo por parte del obispo de Segorbe Castellón, Casimiro López Llorente, y posteriormente ha tenido lugar la Eucaristía en la Concatedral de Santa María.

Ha sido una jornada de un marcado carácter familiar, muestra de una tradición que se hereda de padres a hijos. Así, se ha podido ver a niños y niñas portando las tradicionales palmas artesanas, obsequio de sus abuelos o progenitores, así como ramas de olivo. Una jornada vivida con especial fervor y emoción, ya que marca el inicio de la Semana Santa.

Carrasco en la procesión del Domingo de Ramos en Lledó. / Ayuntamiento

Otro epicentro de la espiritualidad castellonense ha sido la Basílica de Lledó, donde también se ha llevado a cabo la tradicional bendición y misa del Domingo de Ramos, presidida por el prior, Joaquín Guillamón. En ella ha estado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha destacado que "Lledó es sin duda un símbolo para las tradiciones religiosas, los actos más solemnes y festivos que celebran los castellonenses". La alcaldesa ha apelado a la Semana Santa como una celebración de las señas de identidad castellonenses.

Actos de Semana Santa

Así, Carrasco, ha destacado "la labor de las diferentes cofradías, que cuidan, difunden y que sostienen año tras año la celebración de la Semana Santa de Castellón". También ha apuntado que "fuera de la significación puramente religiosa, la Semana Santa supone una oportunidad para nuestra ciudad, por su impacto turístico. Son días en los que nos van a visita miles de personas llegadas desde toda España".

Actos de Semana Santa

Los actos de la Semana Santa continuarán el lunes 30 (11.00 horas en la Catedral de Segorbe) con la Misa Crismal, una de las celebraciones más significativas del año litúrgico, en la que también se dará gracias por las bodas de plata episcopales de Casimiro López. También tendrá lugar en Castelló este lunes (19.30) el Via Crucis Itinerante organizado por la Cofradía del Cristo de Medinaceli en la Iglesia de la Sagrada Familia.

El Triduo Pascual comenzará el Jueves Santo, 2 de abril, con la Misa de la Cena del Señor a las 18.00 horas en la Catedral de Segorbe, que incluirá el rito del lavatorio de los pies. A las 22.00 horas tendrá lugar la tradicional Procesión Penitencial de las cofradías de Segorbe.

El Viernes Santo, 3 de abril, se iniciará con el Vía Crucis a las 8.00 horas en Castellón, desde la Sangre hasta la Basílica del Lledó. En Segorbe, se celebrará otro Vía Crucis a las 10.30 horas con inicio y final en la Catedral, seguido del Ejercicio de las Siete Palabras a las 12.00 horas. Por la tarde, a las 17.00 horas, tendrá lugar la Celebración de la Pasión del Señor. Los actos del Viernes Santo continuarán en Castelló con la procesión del Santo Entierro (20.00 horas en el centro de Castelló y 21.00 horas en el Grau). La Solemne Vigilia Pascual se celebrará el Sábado Santo, 4 de abril, a las 22:00 horas en la Catedral de Segorbe, culminando así los días del Triduo.

Finalmente, el Domingo de Resurrección, 5 de abril, se celebrará la Eucaristía de Pascua a las 10:30 horas en la Catedral de Segorbe, seguida a las 12:00 horas por la tradicional Procesión del Encuentro, que anunciará la alegría de la Resurrección del Señor. En Castelló la Procesión del Encuentro partirá a las 9.30 horas desde la capilla de la Purísima Sangre en dirección a la plaza Mayor