El asfaltado de este camino, con 850.000 €, mejorará el tráfico este verano en Castelló

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha visitado los trabajos de mejora en el Camí de l’Obra en la zona de la Marjaleria, unas obras que está ejecutando la empresa Becsa. Una visita en la que ha estado acompañada por el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo; y la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner.

La munícipe ha subrayado que «hacía 40 años que no se actuaba en este vial, que es cuando se creó. Y con este asfaltado del Camí de l’Obra ya hemos mejorado, gracias a la puesta en marcha de nuestro Plan de Asfaltados, hasta 13 caminos en la Marjaleria desde que los castellonenses depositaron la confianza en este gobierno municipal. Así cumplimos con otro de nuestros compromisos electorales y con la palabra dada a los vecinos de la Marjaleria». La primera edila ha explicado que «los trabajos se centrarán en acondicionar el firme y mejorar la seguridad vial, con un plazo de ejecución de diez semanas, con lo que podrían estar finalizados antes del verano».

La superficie que ocupan los trabajos es de unos 19.700 m² a lo largo de este vial. Previo al inicio se han realizado tareas de desbroce, fresado del firme, saneo de las zonas más dañadas, así como el drenaje de la acequia que discurre paralela al camino. Además, se prevé renovar la señalización tanto horizontal como vertical.

Mejorar la seguridad vial

Carrasco ha insistido en que «con este asfaltado, además de renovar el firme de un vial muy deteriorado con el paso de los años, lo que hacemos es mejorar la seguridad vial en la zona tal y como nos reclamaban los vecinos de la Marjaleria, tras años de abandono del equipo de gobierno anterior».

Carrasco ha recordado que «con el asfaltado del Camí de l’Obra se da respuesta a una reivindicación vecinal histórica, invirtiendo más de 850.000 euros, en un tramo que va desde la ermita de Sant Francesc de la Font y conecta el Camí de les Villes con el Serradal. Se trata, además, de uno de los viales con más paso de vehículos en la zona de la Marjaleria, sobre todo en época estival».

«Lo que nos distingue al actual equipo de gobierno municipal es, precisamente, esa apuesta por la escucha activa, el diálogo y la participación ciudadana que es clave para cumplir con lo que los castellonenses nos piden», ha dicho la máxima autoridad local.

Un plus para la zona

Carrasco ha apuntado que además del nuevo asfaltado, se incluyen acciones como «el ensanchamiento del vial en algunos puntos o la instalación de una barrera o bionda de seguridad junto a la acequia de l’Obra, que hasta ahora no contaba con una separación física con el camino y suponía un riesgo para vehículos y peatones».

«La adecuación -agregó la alcaldesa- no pierde de vista aspectos como la sostenibilidad y la protección de un entorno de un valor ambiental tan grande como es nuestra Marjaleria. Para reducir el impacto ambiental de estos trabajos, se está utilizando una mezcla de asfalto reciclada, más ecológica y con menos impacto».