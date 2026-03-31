Castelló saca músculo con sus iniciativas para proteger a menores y adolescentes de la violencia

El Ayuntamiento de Castelló ha aprovechado las Jornadas Ciudades Amigas de la Infancia, que se celebran durante este martes en el Centro de Turismo de Castelló, para reivindicar las iniciativas municipales para la protección de menores y adolescentes ante la violencia. La alcaldesa, Begoña Carrasco ha señalado que "la educación es una herramienta esencial para prevenir la violencia, fomentar el respeto y construir una sociedad mejor".

Carrasco ha valorado iniciativas municipales como el programa Agente Tutor, desarrollado junto a la Policía Local en los centros educativos, y campañas como Código H – Hoy somos héroes, dirigidas a sensibilizar al alumnado y promover valores como la empatía, la igualdad, la convivencia y la acción responsable desde edades tempranas.

La primera edila ha destacado estos proyectos dentro de una cita que ha puesto el foco en la protección de la infancia frente a la violencia desde el ámbito local. El encuentro, impulsado por Unicef con la colaboración de la concejalía de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Castelló, ha reunido a diez ciudades españolas, tres de ellas de la Comunitat Valenciana, con Castelló como ciudad anfitriona.

Protección de la infancia

Para la alcaldesa, la protección de la infancia debe situarse en el centro de la acción pública, porque “las niñas y los niños son lo más valioso que tenemos” y las administraciones tienen la responsabilidad de “escucharles, atenderles, acompañarles y ayudarles ante cualquier necesidad”.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, durante su intervención en la jornada. / Mediterráneo

En este sentido, Carrasco ha subrayado que Castelló, como Ciudad Amiga de la Infancia, mantiene “un compromiso firme con los derechos, el bienestar y la protección de niños, niñas y adolescentes”, con el objetivo de que crezcan “en entornos seguros, sean escuchados y puedan desarrollarse plenamente en sus familias, en sus barrios y en la ciudad”.

Carrasco también ha reivindicado el papel del Consejo Municipal de la Infancia, al considerar que permite escuchar y atender “a los verdaderos protagonistas de estas jornadas”.

Por su parte, la consellera Elena Albalat ha resumido en tres ideas clave el objetivo de estas jornadas: “la violencia contra la infancia se puede prevenir, el ámbito local es fundamental y debemos escuchar a los niños y a las niñas”. Además, ha insistido en que “invertir en la infancia es invertir en el futuro, porque cada niño y niña que protegemos hoy es una oportunidad para toda la sociedad”.

En este contexto, Albalat ha recordado que la Generalitat Valenciana sigue reforzando recursos como el SANA, el teléfono 116111, los equipos Sella y las plazas de atención financiadas por el Fondo Social Europeo. También ha señalado la puesta en marcha de la herramienta Valora Comunitat Valenciana, la formación para los servicios sociales municipales y un convenio con la Universitat de València para mejorar la valoración del riesgo.

El presidente de Unicef en la Comunitat Valenciana, Celestino Suárez, ha remarcado que la entidad trabaja para promover la participación infantil y adolescente, al entender que “niños, niñas y adolescentes son protagonistas de su papel en la sociedad y ciudadanos con pleno derecho”. Al mismo tiempo, ha añadido que su mayor vulnerabilidad exige a los adultos “el compromiso de cuidarles, escucharles y fomentar su participación y formación como ciudadanos”.

Por su parte, el concejal Alberto Vidal ha defendido que “los niños necesitan límites” y ha advertido de que no establecerlos o no acercarles progresivamente a la realidad también puede derivar en una forma de violencia educativa.

En su opinión, educar no consiste en conceder siempre todo lo que desean los menores, ya que eso dificulta que aprendan a gestionar la frustración, comprender las normas y desenvolverse con responsabilidad.

Vidal también ha insistido en el papel central de la familia en el desarrollo de los menores. “Los niños no nacen ni crecen como individuos aislados”, ha señalado, al tiempo que ha defendido que cualquier política pública eficaz en materia de infancia debe tener en cuenta el entorno familiar. En este sentido, ha enmarcado la creación de la concejalía de Familia e Infancia en Castelló en la necesidad de abordar estos retos de forma integral.

Ponencias y reflexión

La jornada ha reunido una amplia programación de ponencias y espacios de reflexión sobre la protección de la infancia frente a la violencia desde el ámbito local. Tras la inauguración institucional, el programa ha incluido una conferencia sobre el marco estatal de la Lopivi y sus posibilidades de implantación desde el ámbito municipal.

Además, se ha presentado el modelo de prevención comunitaria de la violencia de Unicef España, Infancia sin Violencias, así como una mesa redonda con profesionales y personal técnico de Castelló, Alzira y Alcoy, municipios que ya han desarrollado este modelo.

La jornada también ha contado con la intervención de los chicos y chicas del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Castellón (CMIA) y con un turno final de conclusiones.

Ciudad Amiga de la Infancia

Castelló cuenta con el sello de Ciudad Amiga de la Infancia otorgado por UNICEF, un reconocimiento que acredita el compromiso del Ayuntamiento con la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta distinción implica trabajar para que la infancia crezca en entornos seguros, sea escuchada y pueda desarrollarse plenamente en los ámbitos familiar, educativo y social.

En esta línea, el consistorio desarrolla el II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2023-2026, una hoja de ruta transversal en la que participan distintas áreas municipales y que aborda cuestiones como la familia, la educación, la salud, la discapacidad, la cultura, el deporte, el ocio, el urbanismo, el medio ambiente, la movilidad, las nuevas tecnologías, la igualdad de oportunidades y la participación.

Además, Castelló dispone del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, un espacio que permite incorporar la voz de niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas y en las decisiones que afectan a su presente y su futuro.