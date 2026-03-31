Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo huelga profesoresDeslindes costa CastellónCierre tienda CastellónEstudiante excelentePodcast CD CastellónAspiradora Action
instagramlinkedin

Compras

Nueva tienda en la calle Mayor de Castelló: aterriza un comercio del universo friki

Cuenta con establecimientos y franquicias repartidos por toda España, y estrena emplazamiento al trasladarse desde otro punto de la capital de la Plana

Calle Mayor de Castellón.

Calle Mayor de Castellón. / Mediterráneo

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

Los amantes del coleccionismo, superhéroes, cine, manga y productos licenciados (Disney, Marvel, K-Pop, Stranger Things, etc.) y del universo friki en general están de enhorabuena ante la apertura de un nuevo comercio en Castelló. Apostando por acercarse más al centro histórico de la ciudad, la tienda se ha trasladado desde la calle Herrero a la calle Mayor.

Estos días se encuentran ultimando detalles para la apertura que, según dicen sus promotores, esperan ve la luz muy pronto, si es posible, este jueves, 2 de abril. Justo este miércoles, 1 de abril, coincidiendo con el estreno de la película de Súper Mario Bros Galaxy, del cual también cuentan con artículos, quieren colocar ya el cartel en la fachada. Y así dar respuesta al interés entre los transeúentes por ver qué uso se le iba a dar este local, tras el trasiego de los últimos días con el montaje de los expositores donde la clientela podrá encontrar productos muy diversos: desde figuras a ropa, accesorios, funkos, etc.

Anteriormente, ese mismo enclave en un extremo de la calle Mayor, 108, acogió en su momento un negocio de moda infantil y, eventualmente, en Navidades, durante bastantes años, la exposición del Belén costumbrista.

Imagen de una de las tiendas de Geek Atmosphere en otra localidad.

Imagen de una de las tiendas de Geek Atmosphere en otra localidad. / Mediterráneo

Venta on line como complemento y expansión por España

Este es el segundo punto de venta de la provincia de Geek Atmosphere, pues cuenta con otro en Burriana; y ahora, en Castelló, cambia a este nuevo emplazamiento, muy próximo a la plaza María Agustina y al Palacio Provincial de la Diputación de Castellón.

La firma mantiene promociones activas en tiendas y ventas a través de su web. El resto de establecimientos físicos se encuentran repartidos en centros comerciales: l'Epicentre (Sagunto), Bonaire (València), Mn4 (València), Thader (Murcia), Sierra (Córdoba), La Verónica (Antequera), Puerto Venecia (Zaragoza), Rosaleda (Málaga), La Fira (Reus), Parc Central (Tarragona), Arenas (Barcelona), Marineda City (A Coruña) y As Cancelas (Compostela).

La primera tienda, que sigue abierta, se inauguró en Burriana.

La primera tienda, que sigue abierta, se inauguró en Burriana. / Mediterráneo

Salón de juegos para torneos

A la diversidad de artículos se sumará un salón de juegos donde celebrarán torneos de cartas. De este modo, el establecimiento cumplirá una doble función de punto de venta y ocio. Disponen de cartas The Magic Gathering, Pokemon, Disney o One Piece, entre otros. Además, son muy activos en redes sociales.

Noticias relacionadas y más

Premio joven empresa de Mediterráneo

Pepe Franch y Cristian Martínez reciben el premio Joven Empresa, en la gala de Empresa del Año de 'Mediterráneo'.

Pepe Franch y Cristian Martínez reciben el premio Joven Empresa, en la gala de Empresa del Año de 'Mediterráneo'. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Los impulsores de este modelo de negocio, Pepe Franch y Cristian Martínez, comenzaron con el primer punto de venta en Burriana y han ido sumando expansión hasta contar con representación repartida por todo el mapa nacional. Ahora, con el nuevo emplazamiento en Castelló, en pleno centro, esperan dar un servicio de proximidad a la ciudadanía de la capital y provincia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Otra tienda de Castellón echa el cierre tras 25 años y deja huella en varias generaciones: 'Millones de gracias a todos
  2. Una firma cerámica de Castellón, pendiente del juzgado para su venta: 'Todos los trabajadores apoyan la oferta
  3. Los asesores fiscales aconsejan sobre la campaña de la renta: «Vivienda y eficiencia energética son las deducciones más potentes»
  4. La estudiante de Castellón que ha convencido a Juan Roig: Las puertas de Lanzadera se abren para Yamila Torres gracias a su LinkedIn para enfermeras
  5. Un camión choca contra un vehículo detenido y con la baliza encendida en la CV-10 a su paso por Vila-real
  6. Huelga de profesores en Castellón, en directo: última hora de las movilizaciones
  7. Accidente mortal en la V-31 en Silla: muere atrapado bajo su camión tras caer por un terraplén
  8. Costas plantea nuevos deslindes en el litoral de Benicàssim y Alcossebre

Nueva tienda en la calle Mayor de Castelló: aterriza un comercio del universo friki

Nueva tienda en la calle Mayor de Castelló: aterriza un comercio del universo friki

Castelló saca músculo con sus iniciativas para proteger a menores y adolescentes de la violencia

Castelló saca músculo con sus iniciativas para proteger a menores y adolescentes de la violencia

El asfaltado de este camino, con 850.000 €, mejorará el tráfico este verano en Castelló

El asfaltado de este camino, con 850.000 €, mejorará el tráfico este verano en Castelló

Los fieles de Castellón desafían al viento huracanado en el Domingo de Ramos

Los fieles de Castellón desafían al viento huracanado en el Domingo de Ramos

Castelló revive su historia con la recreación de la Batalla del Pont dels Millars

Castelló revive su historia con la recreación de la Batalla del Pont dels Millars

Los fieles desafían al viento en la procesión del Domingo de Ramos en Castelló

Cargadores solares, gradas ajardinadas o bancos... los nuevos elementos que decoran Ferrandis Salvador en el Grau de Castelló

Cargadores solares, gradas ajardinadas o bancos... los nuevos elementos que decoran Ferrandis Salvador en el Grau de Castelló

El final de 'El Gallego' tras el crimen de la calle Herrero en Castellón: Diez segundos de garrote vil

El final de 'El Gallego' tras el crimen de la calle Herrero en Castellón: Diez segundos de garrote vil
Tracking Pixel Contents