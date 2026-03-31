Compras
Nueva tienda en la calle Mayor de Castelló: aterriza un comercio del universo friki
Cuenta con establecimientos y franquicias repartidos por toda España, y estrena emplazamiento al trasladarse desde otro punto de la capital de la Plana
Los amantes del coleccionismo, superhéroes, cine, manga y productos licenciados (Disney, Marvel, K-Pop, Stranger Things, etc.) y del universo friki en general están de enhorabuena ante la apertura de un nuevo comercio en Castelló. Apostando por acercarse más al centro histórico de la ciudad, la tienda se ha trasladado desde la calle Herrero a la calle Mayor.
Estos días se encuentran ultimando detalles para la apertura que, según dicen sus promotores, esperan ve la luz muy pronto, si es posible, este jueves, 2 de abril. Justo este miércoles, 1 de abril, coincidiendo con el estreno de la película de Súper Mario Bros Galaxy, del cual también cuentan con artículos, quieren colocar ya el cartel en la fachada. Y así dar respuesta al interés entre los transeúentes por ver qué uso se le iba a dar este local, tras el trasiego de los últimos días con el montaje de los expositores donde la clientela podrá encontrar productos muy diversos: desde figuras a ropa, accesorios, funkos, etc.
Anteriormente, ese mismo enclave en un extremo de la calle Mayor, 108, acogió en su momento un negocio de moda infantil y, eventualmente, en Navidades, durante bastantes años, la exposición del Belén costumbrista.
Venta on line como complemento y expansión por España
Este es el segundo punto de venta de la provincia de Geek Atmosphere, pues cuenta con otro en Burriana; y ahora, en Castelló, cambia a este nuevo emplazamiento, muy próximo a la plaza María Agustina y al Palacio Provincial de la Diputación de Castellón.
La firma mantiene promociones activas en tiendas y ventas a través de su web. El resto de establecimientos físicos se encuentran repartidos en centros comerciales: l'Epicentre (Sagunto), Bonaire (València), Mn4 (València), Thader (Murcia), Sierra (Córdoba), La Verónica (Antequera), Puerto Venecia (Zaragoza), Rosaleda (Málaga), La Fira (Reus), Parc Central (Tarragona), Arenas (Barcelona), Marineda City (A Coruña) y As Cancelas (Compostela).
Salón de juegos para torneos
A la diversidad de artículos se sumará un salón de juegos donde celebrarán torneos de cartas. De este modo, el establecimiento cumplirá una doble función de punto de venta y ocio. Disponen de cartas The Magic Gathering, Pokemon, Disney o One Piece, entre otros. Además, son muy activos en redes sociales.
Premio joven empresa de Mediterráneo
Los impulsores de este modelo de negocio, Pepe Franch y Cristian Martínez, comenzaron con el primer punto de venta en Burriana y han ido sumando expansión hasta contar con representación repartida por todo el mapa nacional. Ahora, con el nuevo emplazamiento en Castelló, en pleno centro, esperan dar un servicio de proximidad a la ciudadanía de la capital y provincia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Otra tienda de Castellón echa el cierre tras 25 años y deja huella en varias generaciones: 'Millones de gracias a todos
- Una firma cerámica de Castellón, pendiente del juzgado para su venta: 'Todos los trabajadores apoyan la oferta
- Los asesores fiscales aconsejan sobre la campaña de la renta: «Vivienda y eficiencia energética son las deducciones más potentes»
- La estudiante de Castellón que ha convencido a Juan Roig: Las puertas de Lanzadera se abren para Yamila Torres gracias a su LinkedIn para enfermeras
- Un camión choca contra un vehículo detenido y con la baliza encendida en la CV-10 a su paso por Vila-real
- Huelga de profesores en Castellón, en directo: última hora de las movilizaciones
- Accidente mortal en la V-31 en Silla: muere atrapado bajo su camión tras caer por un terraplén
- Costas plantea nuevos deslindes en el litoral de Benicàssim y Alcossebre