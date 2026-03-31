Los precios del alquiler de vivienda, sin freno en Castelló: alcanzan el récord histórico

Alquilar una vivienda en Castelló es más caro que nunca, y la tendencia no tiene expectativas de detenerse a corto o medio plazo. La renta media en la capital de la provincia ya se sitúa en los 9,5 euros por metro cuadrado mensuales, lo que supone un aumento del 12% en el último año. Es un punto por encima de la estadística provincial, y casi dos respecto al 10,3% del conjunto de la Comunitat Valenciana.

Así lo señala la edición más reciente del índice trimestral de precios de alquiler, relativo al primer trimestre de 2026, elaborado por el portal inmobiliario Idealista. Desde esta compañía, Francisco Iñareta afirma que las medidas aprobadas en los últimos años "y que pretendían proteger al inquilino han provocado el efecto contrario: un desastre regulatorio y los inquilinos más desprotegidos que nunca", lo que ha hecho que haya muchas viviendas que se hayan pasado al mercado de venta o, directamente, estén vacías. Según su tesis, la falta de oferta ha hecho subir los precios dentro de "un proceso de elitización del alquiler", apunta Iñareta, hasta hacer que se hayan batido todos los récords históricos en este apartado.

Récord histórico del alquiler

El informe muestra que en el primer trimestre del año, el precio de los alquileres se ha elevado un 5% en Castelló. Si se echa la vista atrás, se comprueba que el coste por metro cuadrado alquilado se ha duplicado en los últimos años. En marzo de 2016 estaba en los 4,6 euros, mientras que en estos momentos se sitúa en los 9,5 euros.

El índice trimestral muestra pocas diferencias entre distritos de la capital. El más caro es la zona oeste, que roza los 10 euros por metro cuadrado (9,8 euros), lo que supone un fuerte repunte del 14,7% en el último año. El distrito este está entre los más baratos, con 8,6 euros, aunque no se escapa de las fuertes subidas, con un repunte del 8,2% en el último año.

Castelló, entre las capitales con máximos

A nivel nacional, solo Barcelona ha sido la única capital de provincia española donde ha bajado el precio del alquiler en el último año, con una corrección del 3,7%. Además, en 28 de las 50 capitales del país se han marcado precios máximos en el primer trimestre de 2026. Entre ellas, Castelló.