Vídeo: Un grupo de flamencos sobrevuela Castelló y sorprende a los vecinos
Aunque pueda parecer extraño, la presencia de estos animales en la provincia no es excepcional
Un grupo de flamencos fue visto a última hora de la tarde del jueves en Castelló, una imagen poco habitual que ha llamado la atención de varios vecinos al producirse en una zona de edificios y transitada, poco común para este tipo de aves.
Aunque pueda parecer extraño, la presencia de estos animales en la provincia no es excepcional. El flamenco común es una especie ligada a humedales y zonas costeras, y la provincia de Castellón se encuentra dentro de sus rutas de desplazamiento.
Precedentes y explicación
En declaraciones realizadas a Mediterráneo a finales de 2024, el vicepresidente de la Societat Valenciana de Ornitologia, Pedro del Baño, ya explicaba, a raíz de otro avistamiento, que en la Comunitat Valenciana pueden encontrarse flamencos durante todo el año, aunque su presencia es más frecuente en puntos como l’Albufera o Santa Pola, donde prefieren las salinas.
Según detalló entonces, estas aves también se desplazan en busca de comida o por otros motivos, lo que las lleva a pasar por humedales situados en enclaves como Cabanes, Almenara o incluso el Delta del Ebro.
Espacios como el Prat de Cabanes-Torreblanca o la Marjal de Nules forman parte de esos entornos en los que los flamencos pueden detenerse a descansar o alimentarse durante sus movimientos.
Además, Del Baño señalaba a este diario que los flamencos son aves sensibles y que, cuando algo les incomoda, abandonan el lugar en grupo.
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