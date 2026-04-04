Histórico: una gaiata se enciende por primera vez en el extranjero

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, junto a la concejal de Fiestas, Noelia Selma, han acompañado a las Reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, en una jornada que ha permitido acercar al público francés algunos de los símbolos más representativos de las fiestas de la Magdalena y de la identidad castellonense. La delegación castellonense, entre la que se encuentran también miembros de la Junta de Fiestas, ha sido recibida por el alcalde de la ciudad francesa de Sète, Hervé Marquès, y por el director de Escala a Sète, Wolfgang Idiri, minutos antes de participar en el desfile de tripulaciones, uno los actos de la programación de Escala a Sète. También ha habido representantes de la Spezia, localidad italiana que se ha unido recientemente a Castelló y a Sète para celebrar un festival marinero de similares características.

El acto central del día ha sido la participación de las Reinas de las Fiestas de Castelló en el tradicional Desfile de las Tripulaciones, celebrado en la zona marítima de la ciudad francesa dentro de la programación del evento marinero ‘Escala a Sète’, donde las Reinas de las Fiestas han desfilado junto a diferentes representantes del evento, despertando gran interés entre el público asistente.

Miralles ha destacado que “la presencia de Castelló en Sète ha despertado gran interés por nuestras fiestas, nuestras tradiciones y nuestra cultura. Y todo en el marco de la Vía Mediterránea que une a Castelló con Francia e Italia, a través de sus eventos marineros. Este tipo de acciones nos permiten posicionar Castelló como un destino auténtico y diferenciado dentro del Mediterráneo. Con la participación en Escala a Sète demostramos la ambición y el firme compromiso del gobierno municipal por situar nuestras señas de identidad en el mapa internacional”.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha puesto el acento en la presencia, por primera vez en el extranjero, del símbolo diferenciador de Castelló, la Gaiata. “Este tipo de acciones nos permiten dar a conocer nuestras fiestas más allá de nuestras fronteras y posicionar Castellón como un destino auténtico y diferenciado dentro del Mediterráneo aprovechando el interés que despiertan estos eventos marineros”.

La luz de la Gaiata ilumina Sète

Ya por la tarde, el puerto de Sète ha acogido uno de los momentos más simbólicos de la jornada con el encendido de la Gaiata de la Ciutat Infantil 2026, que está expuesta en la ciudad desde el pasado jueves. Este acto ha permitido explicar a los asistentes el significado de este monumento de luz, que es el símbolo por excelencia de las fiestas fundacionales de Castelló.

Las Reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, han cobrado un papel protagonista durante toda la jornada y especialmente en este acto junto a la Gaiata, centrando todas las miradas de los asistentes.

Punto de información turístico

Numerosos visitantes se han acercado al punto de información turística de Castelló, pensado como un reclamo más dentro del evento marinero francés, para promocionar Escala a Castelló, que tendrá lugar del 9 al 13 de abril , además de toda la oferta turística de la ciudad. De esta manera, a través de los informadores turísticos, se trata de acercar y dar a conocer de primera mano la amplia oferta turística durante todo el año.

Destacando las fiestas de la Magdalena, el patrimonio cultural y la gastronomía local, así como la oferta de playas y actividades al aire libre, con los servicios de playa activos desde esta misma Semana Santa. Este punto informativo está funcionado como un escaparate dinámico desde el inicio del evento, facilitando material promocional y atención personalizada al público internacional.

Próximas acciones: domingo y lunes

La programación de Castelló en Escala a Sète continuará mañana domingo con la participación de la concejal de Turismo en una mesa redonda junto a representantes de la Vía Mediterránea, en la que se abordarán nuevas oportunidades de colaboración turística y cultural. Asimismo, se realizará una presentación específica de Escala a Castelló y de los principales atractivos de la ciudad.

El lunes 6 de abril tendrá lugar una de las acciones gastronómicas más destacadas y esperadas, con la elaboración de un arroz marinero monumental para repartir 1.000 raciones, una iniciativa que permitirá acercar al público francés los sabores más representativos del litoral castellonense y poner en valor el producto del Grau.

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La presencia de Castelló en Sète se enmarca en la estrategia de internacionalización turística impulsada a través de la Vía Mediterránea, junto a La Spezia, consolidando una alianza que refuerza los vínculos culturales, festivos y marítimos entre estos territorios.