Identifican los restos de otro represaliado de la fosa común de Castelló

Las familias de víctimas de la represión franquista cuyos restos fueron exhumados en el cementerio de Castelló para su identificación han visto cómo se da un paso más en esta carrera de fondo. Así por parte de la Generalitat valenciana se ha dado parte de una nueva identificación positiva genética que se suma a las seis comunicadas hace pocas semanas.

Ubicación en la fila 13

En esta ocasión son los restos de un vecino de Almassora que fueron exhumados en la campaña de 2024 en la fila 13 del cementerio civil. Así lo ha indicado Juan Luis Porcar, del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló (GRMHC), quien señala que se suman a otros positivos registrados «en las últimas semanas».

Asimismo, desde la Administración autonómica también han comunicado el reciente inicio del traslado al cementerio de Castelló «de todos los restos correspondientes a las víctimas de la represión franquista exhumadas en la campaña del 2024 por parte de la empresa especializada ATICS».

Objetos personales

El equipo de ATICS de los trabajos de hace dos años, así como una técnica de Fisabio, han procedido a preparar las cajas con los restos, a los que se han incorporado las piezas que estaban siendo utilizadas por el laboratorio por los estudios genéticos. Además, han incorporado los objetos personales que han aparecido asociados a cada exhumación en la correspondiente caja. Durante este abril se procederá a colocar los restos en los nichos de los columbarios del antiguo recinto del camposanto civil de San José, con la placa identificativa, según los datos proporcionados por el GRMHC. Solo quedarán por trasladar al cementerio castellonenses los restos de la campaña del 2023, lo cual está previsto que se realice cuando el laboratorio Fisabio termine los trabajos genéticos y pueda devolver las piezas que conserva por estos estudios.

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Recientemente se han recibido restos de 228 represaliados exhumados en el mes de enero del 2024, que se encontraban en las filas 6, 7, 8, 9, 10 y 13 de las fosas y en la tumba de un fusilado.