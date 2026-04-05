Castelló arranca la Pascua con las tradicionales misas y procesiones del Encuentro

La ciudad de Castellón ha celebrado esta mañana, como es tradicional, el Domingo de Resurrección y la llegada de la Pascua con diferentes misas y procesiones del Encuentro a lo largo de toda la ciudad y del Grau.

En la ciudad de Castellón, la Concatedral de Santa María ha acogido también esta misa y después ha tenido lugar la procesión en la que han estado presentes concejales del equipo de gobierno como el concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara, y el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer.

Los representantes municipales, en la plaza Mayor. / Mediterráneo

Encuentro a los pies del Fadrí

Tras la eucaristía ha tenido lugar la procesión y el tradicional acto del Encuentro entre la imagen del Cristo resucitado y la de Nuestra Señora del Amor Hermoso.

Así, la Virgen de Pascua, conocida también como Nuestra Señora o Virgen del Amor Hermoso, ha partido de la Concatedral recorriendo la plaza de la Hierba, calle Colón, Mayor, Arcipreste Balaguer, hasta entrar en la Plaza Mayor, donde ha rodeado la fuente y se ha encontrado con la imagen del Cristo Resucitado, que ha partido en este caso desde la Capilla de la Purísima Sangre, en la calle Mayor.

Ambas procesiones se han unido en el “Encuentro” a los pies de la torre campanario de El Fadrí, tras el que se ha disparado un remate pirotécnico y lanzamiento de confeti. Se ha procedido también al tradicional volteo de campanas, contando asimismo con el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Castellón, que ha interpretado el Himno Nacional de España.

Domingo de Pascua en el Grau

También el Grau ha celebrado la llegada de la Pascua, en este caso con la misa celebrada en la Iglesia de San Pedro y la posterior procesión por las calles del distrito marítimo, con la presencia de la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, y el concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero.

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Procesión del Encuentro en el Grau. / Mediterráneo

La procesión del Encuentro del Grau ha congregado a numerosos vecinos y vecinas que han acompañado a las imágenes de la Virgen de Pascua y del Cristo Resucitado que han protagonizado el “Encuentro” en la plaza Virgen del Carmen. Tras el Encuentro, se ha procedido, ya en una sola procesión, al retorno conjunto de las imágenes hasta la Iglesia de San Pedro.