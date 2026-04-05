Castellón culmina la modernización del polígono La Basala con la mejora de accesos y el refuerzo de la seguridad
La obra ha contado con un presupuesto de 197.000 euros, de los que 104.000 euros han sido aportados por el IVACE, y se ha ejecutado en un plazo de 10 semanas
El equipo de gobierno, "en su compromiso constante con la mejora de todas las zonas de la ciudad en función de las necesidades que presentan", impulsa actuaciones dirigidas a modernizar y adecuar los espacios industriales de Castellón.
En esta línea, el concejal de Infraestructuras y Servicios Urbanos, Sergio Toledo, ha acudido al polígono La Basala para comprobar sobre el terreno el estado final de las actuaciones, coincidiendo con la recepción de unas obras que han permitido mejorar de forma integral este entorno empresarial.
Para Toledo, mejorar las infraestructuras de la ciudad “es clave para favorecer la actividad económica, la seguridad y la funcionalidad de nuestros polígonos industriales. Tenemos una ciudad en constante crecimiento y nuestra labor es hacer que ese crecimiento se produzca de la manera correcta”.
La actuación ha permitido la modernización del acceso principal al polígono La Basala, el asfaltado de viales, la mejora de la red de drenaje, la creación de nuevas zonas de aparcamiento, la renovación de la señalización horizontal y vertical, la mejora de la red de agua potable y la instalación de cuatro bocas de incendios. Entre las novedades del proyecto, destaca también el uso de una mezcla totalmente reciclada en los trabajos de repavimentación, una medida que refuerza el compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia en la ejecución de las obras.
Además, la intervención ha incorporado un sistema de videovigilancia conectado con la Policía Local, con el objetivo de reforzar la seguridad en esta área industrial.
Esta actuación, adjudicada a la empresa Pavasal, ha contado con una inversión cercana a los 197.000 euros y se ha ejecutado en un plazo de 10 semanas. El proyecto se enmarca en la convocatoria de subvenciones del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), que ha aportado una ayuda próxima a los 104.000 euros.
La intervención ha abarcado 3.500 metros cuadrados de vial, sobre una superficie total de 61.841 metros cuadrados del polígono, y se ha centrado en el entorno de la avenida del Castell Vell, donde se ha llevado a cabo una renovación integral del acceso principal al recinto.
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