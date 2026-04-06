Castelló acuerda con el Ministerio la cesión de la iluminación de las rotondas de Venta Rosita y Venta Nova

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, junto con el teniente de alcalde del Distrito Oeste, Vicent Sales, han mantenido una reunión con Jefe de Demarcación de Carreteras del Estado de la Comunidad Valenciana del Ministerio de Fomento, Guillermo Llopis, el jefe de Unidad de Carreteras del Estado en Castellón, José Ignacio Suárez, así como técnicos municipales y del propio Ministerio de Fomento. Una reunión donde se ha tratado la situación de la iluminación en las inmediaciones de la N-340 en el distrito oeste de la ciudad, más concretamente en la zona de la Venta Rosita y Venta Nova.

Sergio Toledo ha afirmado que “esta reunión de trabajo, con los representantes del Ministerio ha sido todo un éxito. Un encuentro largamente esperado que ha sido muy fructífero para los intereses de los vecinos de la ciudad de Castellón y, más concretamente, para los de la Venta Rosita y Venta Nova”.

Toledo ha hecho hincapié “en esta reunión hemos llegado a un acuerdo por escrito en el que hemos firmado la cesión al Ayuntamiento de Castellón por parte del Ministerio de las farolas de las rotondas que conectan la N-340 a la altura de la Venta Rosita y la Venta Nova”.

“Con esta firma se avanza en la solución de un problema que llevaba años sin ser resuelto” después de años de reivindicaciones a los vecinos de la zona que han venido reclamando que estas farolas esté iluminadas de manera permanente durante toda la noche, mejorando tanto la seguridad vial como la propia seguridad en el entorno de estos barrios”, ha subrayado Toledo

El edil de Urbanismo e Infraestructuras ha puesto también en valor “la predisposición y el entendimiento que hemos tenido por parte del Ministerio a la hora de abordar esta situación. Una colaboración entre instituciones, entre el Ayuntamiento de Castellón y el Ministerio de Fomento, que beneficiará con la firma de la cesión de la iluminación de estas rotondas, a oeste y este de la N-340, en conexión con la carretera de l’Alcora CV-16, a muchos vecinos de Castellón”.

"Cumpliendo con la palabra dada"

Por su parte, el teniente de alcalde del distrito oeste, Vicent Sales, ha querido insistir en que “este acuerdo con el Ministerio ha llevado consigo muchas gestiones y trabajo detrás, por lo que la satisfacción es todavía mayor”.

Sales también ha indicado que “se trata de un ejemplo más de que este gobierno municipal, liderado por la alcaldesa, Begoña Carrasco, cumple con la palabra dada a los castellonenses. En este caso concreto con lo que hemos venido prometiendo a los vecinos y vecinas del distrito oeste”.

El teniente de alcalde del distrito oeste ha querido también anotar que “mientras que el anterior gobierno municipal no hizo nada al respecto de esta reivindicación, ha sido este gobierno el que ha pasado de las palabras a los hechos, trabajando codo con codo y negociando en diferentes instancias para lograr este traspaso de titularidad de la iluminación que venían reclamando nuestros vecinos”.

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Otros acuerdos en materia de infraestructuras

Sergio Toledo se ha mostrado esperanzado tras la reunión y ha avanzado la posibilidad de que “en poco tiempo, además del objetivo que era solucionar el tema de la iluminación junto a los grupos de Venta Rosita y Venta Nova, esta reunión sirva como punto de inicio de nuevos acuerdos con el Ministerio de Fomento que permitan mejorar las infraestructuras viarias de nuestra ciudad y la calidad de vida de los castellonenses”.