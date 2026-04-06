Castelló culmina su promoción en Sète con un arroz marinero para más de 1.000 personas

El Ayuntamiento de Castellón ha cerrado hoy su participación en Escala a Sète con una de las acciones más multitudinarias y representativas de su gastronomía: la elaboración de un arroz marinero para más de 1.000 personas, que ha servido como broche final a una intensa semana de promoción turística, cultural y festiva en la ciudad francesa.

La iniciativa, a cargo de Molimar, ha permitido acercar al público francés los sabores más auténticos del litoral castellonense, poniendo en valor el producto de proximidad del Grao y la tradición culinaria vinculada al mar.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha valorado muy positivamente la acogida de esta acción: “El arroz marinero ha sido todo un éxito, tanto por la gran participación como por el interés generado entre el público internacional. Hemos conseguido que más de mil personas prueben un plato tan nuestro, convirtiendo la gastronomía en una puerta de entrada para descubrir Castellón”.

Miralles ha subrayado además que “este tipo de iniciativas son fundamentales para poner en valor nuestra gastronomía como un atractivo turístico de primer nivel. Castellón tiene una oferta culinaria única, ligada al mar y a nuestras tradiciones, y hoy hemos demostrado que despierta un enorme interés fuera de nuestras fronteras”.

Asimismo, la edil ha destacado que “acciones como esta refuerzan nuestra estrategia de promoción internacional, posicionando Castellón como un destino capaz de ofrecer experiencias auténticas y diferenciadoras, donde la cultura, la gastronomía y las tradiciones se unen”.

Promoción integral durante toda la semana

La participación de Castellón en Escala a Sète, enmarcada dentro del proyecto de la Vía Mediterránea junto a Sète y La Spezia, ha incluido una amplia programación que ha permitido mostrar la riqueza cultural y patrimonial de la ciudad.

Desde el inicio del evento, Castellón ha contado con un punto de información turística que ha servido como escaparate permanente de la oferta del municipio, atendiendo a visitantes interesados en conocer sus principales atractivos.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Noelia Selma, quien se ha desplazado también hasta Sète durante estos días, junto a las reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, además de miembros de la Junta de Fiestas, ha destacado que “uno de los grandes reclamos de la participación de Castellón estos días ha sido la exposición de la Gaiata de la Ciutat Infantil 2026, símbolo de las fiestas de la Magdalena, que ha captado la atención del público y ha permitido difundir una de las señas de identidad más representativas de la ciudad, siendo la primera vez que el monumento que representa las fiestas fundacionales de Castellón viaja fuera de España”. Este elemento cobró especial protagonismo durante el acto de encendido celebrado el pasado sábado en el puerto de Sète, donde también se dieron a conocer las tradiciones festivas castellonenses.

“A ello se suma la participación de las Reinas de las Fiestas en el Desfile de las Tripulaciones, contribuyendo a reforzar la visibilidad de Castellón dentro del evento y a estrechar lazos culturales con otras ciudades mediterráneas”, ha recordado Selma.

La concejal de Turismo ha señalado que “cerramos con un balance muy positivo nuestra acción promocional en Sète, culminando hoy con la puesta en valor de nuestra gastronomía a través de un arroz marinero para más de 1.000 personas. En conjunto, la participación ha sido muy satisfactoria, ya que hemos logrado un importante impacto entre público internacional, un turismo de calidad y de primer nivel, que estamos convencidos de que tendrá retorno para Castellón en forma de futuras visitas y oportunidades para el destino”.

El Museu de la Mar, embajador de la tradición marinera

Otro de los pilares de esta promoción ha sido la exposición del Museu de la Mar, con una selección de 16 piezas que reflejan la historia y la tradición pesquera del Grao de Castellón. Esta muestra, fruto de la recopilación realizada por generaciones de pescadores, ha permitido dar a conocer el legado marítimo de la ciudad a nivel internacional.

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Miralles ha concluido que “la presencia del Museu de la Mar en Sète ha sido clave para transmitir el valor de nuestras raíces marineras. Castellón es mar, historia y tradición, y esta semana hemos sabido trasladarlo al público internacional con una propuesta completa y coherente”.