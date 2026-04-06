Fallece Juan Martínez, quien fuera interventor del Ayuntamiento de Castelló durante 40 años

Castelló, y en especial quienes lo conocían y trabajaron con él, llora el fallecimiento de Juan Martínez Esteve, quien fuera interventor del Ayuntamiento de Castelló durante 40 años. Martínez nació en Valencia y ejerció su trabajo en Vallanca, Moixent y Dénia. Llegó a la capital de la Plana en 1979 para ejercer como interventor municipal en el consistorio castellonense hasta su jubilación, en 2004. Durante este periodo de tiempo, Juan Martínez, quien ha muerto a los 91 años y ha sido enterrado este lunes, conoció a tres alcaldes con los que trabajó como fueron Antonio Tirado, Daniel Gozalbo y José Luis Gimeno, además de con Alberto Fabra como primer teniente de alcalde.

Padre ejemplar de Juan, Carlos, Ignacio y Candela y abuelo de Irene, Pau, Hugo y Lucía, siempre fue muy reconocido como un gran profesional y muy querido por los funcionarios. Persona con opinión respetada porque quienes trabajan con él, era reflexivo, tenía una capacidad de ánalisis reconocida, era una persona muy razonable y ejerció su responsabilidad con rigor. Compañeros suyos con los que trabajó recordaban la gran tranquilidad que les daba Juan Martínez de que las cosas se hacían bien. Y es que la pulcritud en su trabajo y el talante de concordia con funcionarios y políticos fueron siempre la bandera que enarboló y que le hicieron ganarse. Desde que falleciera su esposa, Pura, en 2016, Juan Martínez sintió que le hacía falta su otra mitad pese al cariño y el cuidado de sus hijos, nietos, yerno y nueras que hoy lloran la partida de Juan Martínez. Una persona buena que deja un gran vacío entre los que lo conocieron.

Descanse en paz.