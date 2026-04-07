Castelló alcanza los 400.000 visitantes en su punto de información turística en Escala a Sète

Castelló ha cerrado su participación en Escala a Sète con un balance altamente positivo, registrando alrededor de 400.000 visitantes en su punto de información turística durante los siete días del evento. Este dato refleja el gran interés generado entre el público internacional y consolida la presencia de la ciudad en uno de los encuentros náuticos y culturales más relevantes del Mediterráneo, reforzando su posicionamiento como destino turístico de referencia más allá de nuestras fronteras. Y con la con la gran novedad este año de haber expuesto por primera vez la Gaiata en el extranjero, gracias a la colaboración del Patronato de Fiestas.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado el éxito de esta acción promocional, subrayando tanto el alcance como la calidad del público asistente: “Cerramos con un balance muy positivo nuestra acción promocional en Sète. En conjunto, la participación ha sido muy satisfactoria, ya que hemos logrado un importante impacto entre público internacional y hemos reforzado la visibilidad de Castellón como destino turístico”.

Imagen de las concejalas Selma y Miralles junto a las reinas de las fiestas de Castelló 2026 y la gaiata. / Mediterráneo

“Además, hemos conectado con un turismo de calidad y de primer nivel, que estamos convencidos de que tendrá retorno para Castellón en forma de futuras visitas y oportunidades para el destino. Este tipo de acciones nos permiten seguir avanzando en nuestra estrategia de promoción exterior y consolidar la imagen de la ciudad en mercados internacionales”, ha añadido Miralles.

Por su parte, la concejala de Fiestas y presidenta del Patronato de Fiestas, Noelia Selma, se ha referido al “gran interés que despertó la Gaiata en el Puerto de Sète, dando un paso importantísimo en la promoción exterior del monumento por excelencia que define nuestras fiestas de la Magdalena, el que nos diferencia”.

Un punto de información con gran afluencia

Durante toda la semana, el punto de información turística de Castelló ha mantenido una afluencia constante de visitantes dentro del evento, funcionando como un espacio de referencia para dar a conocer la oferta turística de la ciudad. Las personas que se han acercado han mostrado interés por las fiestas de la Magdalena, la gastronomía local y las tradiciones vinculadas al mar, permitiendo establecer un contacto directo con público internacional.

En este sentido, Miralles ha señalado que “la extraordinaria afluencia registrada confirma que Castellón despierta interés en mercados internacionales y que contamos con una oferta atractiva, diferenciada y capaz de captar la atención de un público que busca experiencias auténticas vinculadas a la cultura, la tradición y el Mediterráneo”.

La Gaiata, símbolo de identidad y gran atractivo

Uno de los principales focos de atracción ha sido la exposición de la Gaiata de la Ciutat Infantil 2026, que ha despertado la curiosidad y el interés de los asistentes, actuando como un potente elemento visual y cultural para explicar el significado de las fiestas fundacionales de la ciudad. Este símbolo tan representativo ha permitido acercar al público francés una de las tradiciones más singulares de Castelló.

Especial relevancia ha tenido también el acto del encendido simbólico de la Gaiata en el puerto de Sète, en el que participaron las Reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, junto a la delegación castellonense. Este momento, celebrado al anochecer, congregó a numeroso público y sirvió para explicar de forma directa las señas de identidad de la Magdalena. “Hemos conseguido emocionar y sorprender al público con uno de nuestros símbolos más queridos, trasladando la esencia de nuestras fiestas fuera de nuestras fronteras”, ha destacado Selma.

Presencia institucional y proyección internacional

La participación en el Desfile de las Tripulaciones, así como la presencia en distintos actos institucionales y profesionales, “ha contribuido a reforzar la visibilidad de Castellón en un evento que reúne a miles de visitantes, entidades y ciudades vinculadas al ámbito marítimo y cultural. Asimismo, la participación en la mesa redonda de la Vía Mediterránea ha permitido seguir avanzando en nuevas vías de colaboración y promoción conjunta.” ha señalado la concejala de Fiestas.

La edila de Turismo ha subrayado que “formar parte de esta alianza con Sète y La Spezia nos permite posicionarnos en un contexto internacional estratégico, generar sinergias y compartir un proyecto común que pone en valor nuestras tradiciones marineras y nuestro potencial turístico”.

La gastronomía, broche final con gran acogida

La programación castellonense culminó con la elaboración de un arroz marinero monumental, del que se han servido más de 1.000 raciones, convirtiéndose en uno de los actos más participativos y mejor valorados por el público asistente. Esta acción ha permitido mostrar de forma directa la calidad del producto local y la tradición culinaria del Grau de Castelló.

Miralles ha incidido en que “la gastronomía es una de nuestras grandes fortalezas como destino turístico, y este tipo de acciones nos permiten conectar con el público de una manera muy directa, generando experiencias que permanecen en el recuerdo y que refuerzan la imagen de Castellón como destino de calidad”.

Patrimonio marítimo y tradición pesquera

Otro de los elementos destacados ha sido la exposición del Museo del Mar, compuesta por 16 piezas representativas de la tradición pesquera castellonense, que ha permanecido durante toda la semana en Sète. Esta muestra ha permitido poner en valor el legado de los pescadores del Grao y la estrecha relación de la ciudad con el mar, despertando el interés de los visitantes por este patrimonio cultural.

Consolidación de la Vía Mediterránea

La participación en Escala a Sète se enmarca dentro del proyecto de la Vía Mediterránea, que une a Castelló, Sète y La Spezia en una alianza orientada a la promoción conjunta de sus tradiciones marítimas y eventos náuticos. Esta iniciativa continúa consolidándose como una plataforma estratégica para el intercambio cultural y turístico entre territorios.

Noticias relacionadas

En palabras de Miralles, “los resultados obtenidos en esta edición refuerzan nuestra apuesta por la promoción internacional y nos animan a seguir trabajando en esta línea, consolidando a Castellón como un destino dinámico, abierto al mundo y con una oferta turística basada en la autenticidad, la cultura y el mar”.