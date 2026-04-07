Los 40 restaurantes de la Comunitat Valenciana que pugnarán en Castelló por cocinar la mejor paella

Castelló volverá a situarse en el epicentro de la gastronomía valenciana e internacional con la celebración, por segundo año consecutivo, de la semifinal autonómica del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que este año alcanza su 65ª edición. El evento reunirá a 40 participantes seleccionados entre un total de 63 inscritos, reforzando así la apuesta de la ciudad por posicionarse como destino gastronómico de primer nivel.

El Centro de Turismo (CDT) de Castellón ha acogido hoy la presentación oficial de este evento, que tendrá lugar el próximo 20 de abril en el parque Ribalta y que supone una de las fases clasificatorias más destacadas antes de la gran final que se celebrará en Sueca el próximo 13 de septiembre. El acto ha contado con la presencia de la concejala de Turismo de Castellón, Arantxa Miralles; la concejala de Turismo de Sueca, Teresa Ribes; el coordinador gastronómico del concurso, Adolfo Cuquerella; y el director del certamen, Toni Landete.

Durante la presentación, los asistentes han podido presenciar la elaboración en directo de una auténtica paella valenciana siguiendo estrictamente los ingredientes y técnicas reglamentarias del certamen, en una demostración dirigida especialmente al alumnado del CDT. Además, se ha celebrado el sorteo oficial para seleccionar a los 40 participantes que competirán en la semifinal de Castellón, un proceso necesario dado el elevado número de inscritos y el alto nivel de los aspirantes.

Un momento de la presentación de la iniciativa, este martes, en el Centro de Turismo de Castelló. / Mediterráneo

De los 40 cocineros que participarán en esta semifinal, únicamente 12 lograrán su pase a la final de Sueca, considerada la gran cita mundial de la paella valenciana, donde competirán representantes de distintos países en una jornada que cada año atrae la atención de profesionales y aficionados de la gastronomía de todo el mundo.

Como actividad previa, el domingo 19 de abril se celebrará un showcooking en la plaza María Agustina, concebido como una jornada abierta y participativa en la que vecinos y visitantes podrán disfrutar de la preparación en directo de paella valenciana y degustar este plato en un ambiente festivo, acercando así la esencia del concurso a la ciudadanía.

La concejala de Turismo ha puesto en valor la importancia de acoger nuevamente esta semifinal y ha señalado que “un año más, Castellón se consolida como capital gastronómica al albergar un concurso internacional de primer nivel que pone en valor uno de los platos más representativos de nuestra tradición culinaria, como es la paella valenciana, un emblema de la gastronomía valenciana y también de la identidad de Castellón”.

Miralles ha destacado además el impacto que tiene este tipo de eventos en la proyección exterior de la ciudad, subrayando que “la celebración de esta semifinal no solo refuerza nuestra oferta turística y gastronómica, sino que nos posiciona dentro de un circuito internacional de gran relevancia en el que cada año participan cocineros y sedes de diferentes países, generando oportunidades de promoción y visibilidad a nivel global”.

En esta línea, ha añadido que “Castellón, al formar parte de este certamen, se integra plenamente en una ruta internacional que incluye pruebas en distintos puntos del mundo, como la semifinal prevista en Japón el próximo 31 de mayo, así como otras sedes nacionales aún por confirmar. Esto nos sitúa en un escaparate internacional privilegiado y nos permite proyectar la calidad de nuestra gastronomía y de nuestros productos”.

Finalmente, la edil ha remarcado que “estar presentes en este circuito internacional contribuye a reforzar la marca Castellón como destino gastronómico, al tiempo que difundimos la auténtica paella valenciana y defendemos su elaboración tradicional, que es parte fundamental de nuestro patrimonio cultural”.

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Los detalles

Los 40 restaurantes que participarán en el concurso son Restaurante Paco Baile, Murmur Arròs i Brasa, La Arroceria de la Mejillonera, Restaurant Al D’Emilio, Arroceros Casa Navarro, Vaivén Casa de Comidas, Lino Gastronòmic, La Parreta Arroceria, Tasca El Puerto, Ca Ladio, Restaurante Isabel Playa, Turquessa Beach, Los Mejillones 3, Restaurante Tabick – Arrosos I Brases, Asador La Carmela, Los Abetos, Vlue Arribar, La Garrofera, La Palmera, El Nou Chaparral, Arroseria Chef Amadeo, Arroceria El Rek, Arroces San Bernardo, Setaigues, Asador Alfabega, Restaurante Noble, La Utielana, La Llarga, 8 Encinas, Nas VLC, Enclave de Mar, Restaurante Civera, Casa Quitin, Valeus, Alquería Villa Carmen, Suquet, Com en Casa, Ca Teresa, Goya Gallery Restaurant y Bergamonte.