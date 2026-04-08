¿Quieres adoptar una mascota en Castelló? Esto es lo que debes hacer porque hay casi 400 perros esperándote

Castelló dispone de casi 400 perros abandonados o perdidos que esperan un hogar de adopción, según los datos oficiales de la concejalía de Salud Pública que en 2025 recogió un total de 687 canes y 59 gatos. Todos los animales fueron trasladados a centros de acogida, donde recibieron alimentación, cuidados y revisión veterinaria, evaluándose su estado de salud y su aptitud para ser adoptados.

De los perros recogidos, 141 pudieron ser devueltos a sus dueños gracias al chip de identificación, mientras que 20 perros que no tenían chip y un gato también fueron reincorporados a sus hogares. Además, 125 canes y los 59 felinos encontraron un nuevo hogar mediante adopción pero, aún así, de los 687 perros recogidos, sumando los animales devueltos y los que fallecieron, todavía quedan casi 400 perros que continúan esperando un hogar.

Feria de la Adopción

El concejal de Salud Pública de Castelló, Luciano Ferrer, señaló que cada vez más vecinos «son conscientes de que la mejor forma de tener un animal de compañía es adoptarlo y no comprarlo».

En este marco, el Ayuntamiento colabora con diversas asociaciones en la organización del Festival de Adopción, que se celebrará los días 25 y 26 de abril en el Palau de la Festa, con el objetivo de acercar los perros y gatos a la ciudadanía y facilitar su adopción, promoviendo hogares responsables.

El número de gatos abandonados o perdidos en menos que el de perros en la ciudad de Castelló. / ALEX DOMINGUEZ

En el caso de animales no identificados y de los cuales se conoce a su persona responsable legal, si esta ha sido informada, se le dará un plazo de diez días hábiles para recogerlo, previamente identificado. Si la mascota no ha sido recogida, el Ayuntamiento emitirá un certificado de abandono. Luego se informará a los adoptantes sobre el estado sanitario del animal, con el fin de aplicar, en su caso, los tratamientos veterinarios necesarios para su bienestar, así como del coste estimado de los mismos que el nuevo propietario deberá asumir, si bien la adopción es gratuita. Así, quien quiera acoger a uno de estos animales puede remitir un correo electrónico a info@perdidosyadopciones.com y a sanidad@castello.es.

El Ayuntamiento de Castelló, a través del centro de acogida, podrá otorgar la custodia provisional de un animal sin dueño conocido una vez decretado el abandono a aquella persona física que actuando como poseedor temporal del mismo, pueda garantizar el cuidado y atención del animal de compañía y su mantenimiento en buenas condiciones higiénico sanitarias.

Por otra parte, el consistorio mantuvo un seguimiento riguroso de la población canina en la ciudad durante el año pasado. En total, se censaron 746 perros, de los cuales 95 fueron clasificados como potencialmente peligrosos.