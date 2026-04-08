Castelló celebra el 'Día Internacional del Pueblo Gitano'

El salón de plenos del Ayuntamiento de Castelló ha acogido este miércoles el acto institucional con motivo del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. Durante el transcurso del acto se ha leído un manifiesto por parte de los colectivos gitanos y también se ha interpretado el Gelem Gelem, himno del pueblo gitano.

El acto ha estado presidido por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada por el concejal de Interculturalidad, Vicent Sales así como Paco Escudero Escudero, coordinador de la Fundación Secretariado Gitano en Castellón; Ana Giménez, presidenta de la Fundación Punjab; Amparo Escudero Escudero, coordinadora de la Asociación Gitana de Castellón de la Plana; y Alejandro Requena, presidente de la Asociación Cultural Flamenca Los Lunares de Castellón y donde también han estado presentes miembros de la corporación municipal.

Fotografía de familia. / Mediterráneo

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado la importancia de esta conmemoración, subrayando que “hoy nos reunimos para conmemorar una fecha de enorme importancia: el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, una jornada de memoria, de reconocimiento, de reivindicación y también de celebración”. Carrasco ha puesto en valor la presencia y la aportación del pueblo gitano en la sociedad castellonense, recordando que “forma parte de la historia de España, de la Comunitat Valenciana y, por supuesto, de la historia de Castellón”, además de contribuir a construir “una sociedad más rica culturalmente, más humana y más diversa”.

Carrasco ha reafirmado el compromiso municipal con la igualdad y la inclusión, asegurando que “hoy no solo celebramos, hoy también reafirmamos un compromiso firme de este equipo de gobierno con la igualdad, con la justicia y con la dignidad de todas las personas”. En este sentido, ha insistido en que “la igualdad no consiste en tolerar al otro, sino en reconocerlo como igual”, y ha trasladado un mensaje claro de apoyo al pueblo gitano y a las entidades que trabajan por su dignidad y sus derechos, para seguir avanzando hacia “una ciudad más inclusiva, más respetuosa y más comprometida con los derechos de todos”.

Actos del Día Internacional del Pueblo Gitano

Durante la tarde está previsto que los colectivos gitanos participen en una programación repleta de actos conmemorativos y cargados de simbolismo en el parque de los Juegos Tradicionales. Allí volverá a leerse el manifiesto y se celebrará la tradicional Ceremonia del Río, uno de los momentos más emotivos de esta jornada, en la que se lanzan pétalos al agua como símbolo de memoria, respeto y homenaje al pueblo gitano. Tras este acto, se interpretará el himno gitano, Gelem Gelem.

Después de los actos más protocolarios, la programación continuará con talleres infantiles para los más pequeños. La jornada concluirá con una actuación musical a cargo de José Díaz “El Fosi” y Trabuquito.

Además, el Ayuntamiento se sumará a esta conmemoración iluminando la fuente de la Plaza Mayor y el Fadrí con los colores rojo y verde de la bandera gitana.