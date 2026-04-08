Más obras en el centro de Castelló por el TRAM: restricciones en el tráfico, las paradas que se anularán y las alternativas

El concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, ha presidido este miércoles una reunión de trabajo en la que junto a técnicos municipales, de la Conselleria de Infraestructuras y la empresa concesionaria con el fin de tratar la inminente puesta en marcha de los trabajos en la Fase 2 de la remodelación del bucle central del TRAM a su paso por el centro de Castelló, una vez ya completada la Fase 1, que se puso en marcha antes del comienzo de las pasadas Fiestas de la Magdalena, tal y como se había acordado.

Así, Gonzalo Romero ha explicado que “de esta manera continuamos con el calendario establecido. A partir del próximo martes 14 de abril, una vez finalizadas las vacaciones de Semana Santa y Pascua, darán comienzo los trabajos correspondientes a la Fase 2 en el sector del bucle central, lo que obligará a modificar temporalmente el itinerario habitual y a la anulación de varias paradas en el centro de la ciudad”.

Reunión sobre las obras del TRAM. / Mediterráneo

El concejal Movilidad ha indicado que “en este caso, los viales donde se realizarán las obras de la Fase 2 dentro del centro de la ciudad serán la calle Zaragoza, la plaza Cardona Vives y la calle Gobernador, desde Cardona Vives hasta la altura de la calle Campoamor, con afecciones en ambos sentidos de la línea del TRAM, especialmente en el trayecto UJI–Grau”.

Gobernador un carril del 14 al 22 de abril

Romero ha hecho énfasis en que “con motivo de estas obras, y coincidiendo con la fase de demolición y pavimentación en la plataforma, entre el lunes 14 y el miércoles 22 de abril la calle Gobernador contará excepcionalmente con un sólo un carril habilitado al tráfico en el tramo entre la plaza de Cardona Vives y la plaza Juez Borrull”.

El concejal ha advertido que “se trata de una medida puntual que va a permitir optimizar al máximo la duración de estos trabajos. Aún así, somos conscientes de que tendrá un efecto en la movilidad de la zona, por lo que invitamos a los castellonenses a que utilicen también las vías e itinerarios alternativos que se recomienden y que sigan las indicaciones de las señales indicativas o los agentes de Policía Local o de Movilidad Urbana en la zona”.

Romero también ha adelantando que “siguiendo el calendario previsto, las obras de esta Fase 2 de la remodelación del bucle central del TRAM está previsto que finalicen antes del arranque de la temporada estival, en el mes de junio”.

Recorridos alternativos

Durante los trabajos, el circuito del TRAM en sentido hacia la UJI seguirá su trazado habitual hasta el principio de la avenida Rey Don Jaime, donde se desviará por la calle San Vicente y la Ronda Mijares hasta la plaza de la Independencia - La Farola.

Por otro lado, en dirección UJI – Grau el recorrido alternativo discurrirá desde la Farola por la ronda Magdalena, la calle Arrufat Alonso, la plaza Clavé, la calle San Luis y plaza de María Agustina, siguiendo por la calle Gobernador hasta su conexión habitual con la avenida del Mar. Así, en este periodo se suprimirán temporalmente las paradas de Rey Don Jaime, Tetuán y Cardona Vives.

Paradas alternativas

Romero ha comentado que “en el trayecto UJI – Grao se ha habilitado paradas alternativas en la Ronda Magdalena, a la altura del número 10 y, en este mismo sentido, también se habilitará una parada provisional y alternativa junto al plaza de Cardona Vives en la avenida del Mar”.

Señalización e indicaciones de movilidad

El responsable del área de Movilidad ha resaltado también que “desde hoy mismo se irán instalando elementos informativos, señalética e información en diferentes paradas del TRAM para advertir del inicio de las obras, desvíos, así como itinerarios alternativos”.

“También se van a informar a los comercios y vecinos residentes en la zona de las restricciones temporales que van a estar vigentes durante el tiempo que se desarrollen estos trabajos en las próximas semanas. Porque en actuaciones como esta, el diálogo y la transparencia es también una de las prioridades para el equipo de gobierno municipal”, ha destacado Romero.

El concejal ha comentado que “somos conscientes de que cualquier obra en el corazón del bucle central puede generar algunos inconvenientes en el día a día de los vecinos, pero estas actuaciones son fundamentales para garantizar un servicio de TRAM más moderno y fiable a largo plazo. Además, estos trabajos se van a realizar de una manera planificada y coordinada con la Conselleria, con el objetivo de minimizar las molestias a los usuarios del TRAM y que las obras estén listas antes de comienzo de la temporada estival”.

Romero ha indicado también que “hemos trabajado estrechamente con los técnicos para que las paradas alternativas en Ronda Magdalena y la Avenida del Mar sea lo más accesible y prácticas para los usuarios y que mantengan la fluidez del servicio. Nuestro objetivo es que el impacto sea el mínimo posible mientras trabajamos para mejorar el transporte de todos. Y por ello pedimos también paciencia y comprensión a la ciudadanía por las posibles molestias que se pudieran ocasionar durante las semanas que duren estos trabajos”.

La información actualizada sobre la puesta en marcha, recorridos alternativos, paradas temporales y suprimidas, estará disponible en los canales oficiales y en la señalética instalada en las propias paradas a disposición de la ciudadanía para que puedan planificar de la mejor manera posible sus desplazamientos.

Una actuación integral

Gonzalo Romero ha destacado que “los trabajos van a incluir, como ha ocurrido en la primera fase, la reposición del drenaje de aguas pluviales, la renovación de los sistemas de detección y guiado del TRAM y la adaptación de los servicios afectados. El edil ha recordado que “la plataforma del TRAM, con el anterior gobierno municipal, sufrió años de abandono, sin mantenimiento, y con el deterioro de una plataforma que fue inaugurada en 2014.”.

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“Ahora, gracias al gobierno que dirige la alcaldesa Begoña Carrasco, y de la mano de la Generalitat Valenciana hablamos de una actuación integral que viene a mejorar sustancialmente el estado del firme por donde discurre el TRAM, pasando de un simple parcheo a una obra integral de mayor calado”, ha resumido.