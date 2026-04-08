El Torneo Primer Toque impulsa más de 12.000 pernoctaciones en Castelló en tres días

La apuesta del equipo de gobierno por la celebración de eventos deportivos durante esta legislatura está dando resultados, consolidando a Castelló como Capital del Deporte y reforzando, al mismo tiempo, el binomio turismo-deporte, con un impacto positivo en la ocupación hotelera de Castelló y el Grau.

Durante los días de Pascua, la decimoctava edición del Torneo Primer Toque ha reunido, a lo largo de tres jornadas, a más de 13.000 personas entre futbolistas, técnicos y acompañantes, lo que ha tenido un notable impacto en la ocupación hotelera y en la actividad hostelera de la ciudad. Esta afluencia se ha traducido en más de 4.000 pernoctaciones diarias entre hoteles y apartamentos turísticos.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha señalado que estos datos son el reflejo de “la apuesta valiente y decidida del equipo de gobierno por el binomio turismo-deporte, una estrategia que está dando muy buenos resultados para los sectores hotelero y de la restauración de nuestra ciudad, con más de 200 eventos previstos a lo largo de este año”. Hurtado ha añadido que citas como el Torneo Primer Toque, “que ha generado más de 12.000 estancias en la ciudad, nos sitúan como un referente en la organización de grandes eventos deportivos, con capacidad para dinamizar la economía local y proyectar la imagen de Castellón como capital del deporte”.

A ello se suma el trabajo de puesta a punto y modernización de las instalaciones deportivas municipales, que se han convertido también en un elemento de atracción para deportistas que eligen Castellón para llevar a cabo sus stages de preparación, gracias a la calidad de los recintos, la climatología y la oferta hotelera disponible. En este sentido, las pistas de atletismo Gaetà Huguet acogerán hasta principios del mes de mayo a 242 atletas, nacionales e internacionales, en estancias de entre tres y quince días, lo que supondrá 1.570 estancias hoteleras.

Para Maica Hurtado, “disponer de instalaciones cuidadas, preparadas y adaptadas a las necesidades de los deportistas es un aliciente para que atletas de otras comunidades y de otros países elijan Castellón para preparar sus temporadas”. La edil también ha destacado que, “a lo largo del año, los campeonatos de natación, las competiciones de atletismo, las pruebas ciclistas y campeonatos de España como los de gimnasia rítmica o salvamento y socorrismo convierten a Castellón en una ciudad de referencia para la práctica deportiva y, al mismo tiempo, en un atractivo para visitar y conocer”.

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que estos datos “confirman la fortaleza de Castellón como destino turístico en fechas clave como la Semana Santa”.Miralles ha explicado que “la combinación de eventos deportivos de gran alcance con la oferta cultural, gastronómica y de ocio de la ciudad ha sido clave para alcanzar estos niveles de ocupación marcan un nuevo récord. Además, a esta afluencia hay que sumarle el excelente clima que hemos tenido, que ha animado a muchas familias y grupos a elegir Castellón como destino de escapada”.