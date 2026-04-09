Escala a Castelló: Programa completo, dónde aparcar y los horarios especiales del TRAM y del tren turístico

El Grau de Castelló acoge desde este jueves y hasta el próximo lunes una nueva cita de Escala a Castelló que reunirá a un total de 11 embarcaciones en el Moll de Costa y que comienza con la llegada de los barcos y la recepción a los capitanes que tendrá lugar esta tarde.

IX edición de Escala a Castelló / Mediterráneo

Así, y con el fin de ofrecer a la ciudadanía una amplia programación como recreaciones históricas y propuestas de ocio y facilidades para visitar esta gran cita marinera, el consistorio ha incorporado como un nuevo atractivo el tren turístico que ofrece un recorrido circular de aproximadamente 40 minutos de duración, con salida y llegada en el mismo punto y una única parada intermedia en la plaza Sète. El itinerario discurrirá por las calles paralelas al mar, permitiendo a los usuarios disfrutar de una panorámica privilegiada del distrito marítimo en su zona más próxima al litoral, en un formato cómodo y accesible que pone en valor los principales encantos del Grau.

El tren turístico vuelve a prestar servicio con motivo de Escala a Castelló. / Mediterráneo

El servicio está disponible desde este jueves hasta el sábado en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas, así como el domingo de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Las salidas se realizarán de manera ininterrumpida dentro de cada franja horaria, con frecuencias aproximadas cada hora, facilitando así el acceso continuo de usuarios a lo largo de toda la jornada y adaptándose a los diferentes momentos de afluencia de público. El precio del billete será de 3 euros por persona, siendo gratuito para los niños menores de 3 años, lo que refuerza su carácter accesible y orientado a todos los públicos.

Refuerzo del aparcamiento y transporte público

Por otra parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, también ha explicado que, con motivo de la celebración de Escala Castelló, se han habilitado refuerzos en los aparcamientos públicos con el objetivo de facilitar el acceso de visitantes al Grau durante estos días de mayor afluencia.

En este sentido, se pondrá a disposición el párking del Impala, operativo desde el viernes 10 hasta el domingo 12 en horario de 10:00 a 24:00 horas, así como el parking del CDT, disponible desde el viernes al domingo en horario de 11:00 a 23:00 horas, contribuyendo así a mejorar la accesibilidad y comodidad de quienes se desplacen hasta el distrito marítimo.

Asimismo, y con el fin de reforzar la movilidad sostenible y el transporte público, se ha habilitado un servicio especial del TRAM durante los días de mayor actividad. En concreto, el sábado 11 de abril habrá servicio de refuerzo desde las 12:00 hasta las 22:00 horas con frecuencias cada 30 minutos hasta las 24:00 horas, mientras que entre las 00:00 y las 03:00 horas el servicio será cada hora. Por su parte, el domingo 12 de abril también contará con refuerzo del TRAM desde las 12:00 hasta las 22:00 horas, facilitando así los desplazamientos de visitantes y residentes durante la celebración del evento.

Información importante

Lugar: Grau de Castelló, en el Moll de Costa

Grau de Castelló, en el Fechas: del jueves 9 al lunes 13 de abril

del Qué habrá: 11 embarcaciones, recreaciones históricas y actividades de ocio

Tren turístico

Recorre el distrito marítimo con un trayecto circular de unos 40 minutos

Salida y llegada: mismo punto

mismo punto Parada intermedia: plaza Sète

plaza Sète Precio: 3 euros

Gratis: menores de 3 años

Horario del tren turístico

Jueves a sábado: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 23:00 h

de y de Domingo: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h

de y de Frecuencia: salidas aproximadas cada hora

Aparcamiento

Parking del Impala: del viernes 10 al domingo 12 , de 10:00 a 24:00 h

del , de Parking del CDT: del viernes 10 al domingo 12, de 11:00 a 23:00 h

TRAM especial

Sábado 11: refuerzo de 12:00 a 22:00 h , cada 30 minutos hasta las 24:00 h y después cada hora de 00:00 a 03:00 h

refuerzo de , cada hasta las y después cada de Domingo 12: refuerzo de 12:00 a 22:00 h

Horarios de Escala a Castelló Horario barcos: Jueves 9 abril Entrada de todos los barcos 17:30h. *excepto el Buque Cartagena, que llegará el 10 de abril

Entrada de todos los barcos 17:30h. *excepto el Buque Cartagena, que llegará el 10 de abril Viernes 10 abril Visita a los barcos de 11:00h a 20:30h.

Visita a los barcos de 11:00h a 20:30h. Sábado 11 abril Visita a los barcos de 11:00h a 20:30h.

Visita a los barcos de 11:00h a 20:30h. Domingo 12 abril Visita a los barcos de 11:00h a 23:00h.

Visita a los barcos de 11:00h a 23:00h. Lunes 13 de abril Visita a los barcos de 11:00h a 14:00h. Mercado y zonas infantiles: Jueves 9 abril 17:00h a 22:00h.

17:00h a 22:00h. Viernes 10 abril 11:00h a 22:00h.

11:00h a 22:00h. Sábado 11 abril 11:00h a 22:00h.

11:00h a 22:00h. Domingo 12 abril 11:00h a 22:00h.

11:00h a 22:00h. Lunes 13 de abril 11:00h a 19:00h. Zona gastronómica De 12:00h a 23:00h

Programa de actos

Jueves 9

Principal

17:30 h — Llegada de barcos (excepto el Buque Cartagena, que llegará el 10 de abril)

21:30 h — Concierto de Sonia y sus secuaces

Escuela de Circo (parking de la Marina)

17:00 h — Los gigantes del mástil

18:00 h — Tormenta de piruetas

19:00 h — Aro aéreo del faro

20:00 h — Acróbatas entre gaviotas

Marionetas – Juego de la Oca

17:30 h — El ojo del pirata

18:30 h — La aventura marina

19:30 h — La isla del tesoro

Viernes 10

Principal

18:00 h — Kasparov

21:30 h — Kinky Band

Escuela de Circo (parking de la Marina)

11:00 h — El gran cable del capitán

12:00 h — Malabares en alta mar

13:00 h — Aros que navegan sin timón

17:00 h — Cariocas del Caribe circense

18:00 h — Palos chinos del puerto travieso

19:00 h — Platos al viento

20:00 h — Volteretas en la cubierta pirata

21:00 h — Hula hoops en la isla del tesoro

Marionetas – Juego de la Oca

12:00 h — Juanito y el dragón

13:00 h — Albert va en busca del fuego

18:00 h — Godofredo y el caballero rojo

19:00 h — El fantasma de Canterville

20:00 h — Caperucita Roja

Sábado 11

Principal

10:30 h — Subasta de pescado

12:00 h — Michel el Cigalita

16:30 h — Desfile marinero

17:00 h — Fiesta Kanguro

18:00 h — Justas marineras

22:00 h — Fuegos artificiales

22:00 h — Los Indios

Escuela de Circo (parking de la Marina)

11:00 h — Regata de pelotas rebeldes

12:00 h — Pañuelos al viento

13:00 h — Bola del océano equilibrista

17:00 h — Trapecio del tritón volador

18:00 h — Ancla de hacer acrobacias

19:00 h — Marineros malabaristas

20:00 h — Sirenas y marineros: telas aéreas

21:00 h — Equilibrios en el puente

Marionetas – Juego de la Oca

12:30 h — El pirata valiente

13:30 h — Los secretos del fondo del mar

17:30 h — El tesoro encantado

19:00 h — El dragón molón

20:30 h — El fuego encontrado

Domingo 12

Principal

10:30 h — Bocadillo de sepia de 200 m

11:00 h — Justas marineras

12:00 h — Agr. Mus. Xarançaina

13:00 h — Batalla naval

17:00 h — Paradita Flamenca

19:00 h — Patxi Ojana

Escuela de Circo (parking de la Marina)

11:00 h — Al abordaje, concurso colectivo

12:00 h — Zancudos del puerto saltarín

13:00 h — Juego de aros a la ola

17:00 h — Funambulistas sobre la marea

18:00 h — La tripulación de los malabares

19:00 h — Pañuelos del océano

20:00 h — La isla de los platos voladores

21:00 h — Volteretas piratas

Marionetas – Juego de la Oca

10:30 h — El caballero trepidante

12:00 h — El fantasma tenebroso

17:00 h — La historia jamás contada

19:00 h — Un pirata despiadado

20:00 h — Un mar de aventuras

Lunes 13

Principal

12:00 h — Rumba Sound

17:00 h — Salida de los barcos

Escuela de Circo (parking de la Marina)

11:00 h — Concurso: Cofre saltarín

12:00 h — Malabares con sabor a salitre

13:00 h — Equilibrios en la proa

17:00 h — Cariocas del viento

18:00 h — Bola marinera: sobre olas

19:00 h — Zancos del faro al cielo

20:00 h — Telas al viento: acróbatas

21:00 h — Gran fiesta náutica

Marionetas – Juego de la Oca