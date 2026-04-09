Turismo
Escala a Castelló: Programa completo, dónde aparcar y los horarios especiales del TRAM y del tren turístico
La cita marinera empieza este jueves con la llegada de los barcos y la recepción a los capitanes por parte de la alcaldesa y concluirá el lunes
El Grau de Castelló acoge desde este jueves y hasta el próximo lunes una nueva cita de Escala a Castelló que reunirá a un total de 11 embarcaciones en el Moll de Costa y que comienza con la llegada de los barcos y la recepción a los capitanes que tendrá lugar esta tarde.
Así, y con el fin de ofrecer a la ciudadanía una amplia programación como recreaciones históricas y propuestas de ocio y facilidades para visitar esta gran cita marinera, el consistorio ha incorporado como un nuevo atractivo el tren turístico que ofrece un recorrido circular de aproximadamente 40 minutos de duración, con salida y llegada en el mismo punto y una única parada intermedia en la plaza Sète. El itinerario discurrirá por las calles paralelas al mar, permitiendo a los usuarios disfrutar de una panorámica privilegiada del distrito marítimo en su zona más próxima al litoral, en un formato cómodo y accesible que pone en valor los principales encantos del Grau.
El servicio está disponible desde este jueves hasta el sábado en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas, así como el domingo de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Las salidas se realizarán de manera ininterrumpida dentro de cada franja horaria, con frecuencias aproximadas cada hora, facilitando así el acceso continuo de usuarios a lo largo de toda la jornada y adaptándose a los diferentes momentos de afluencia de público. El precio del billete será de 3 euros por persona, siendo gratuito para los niños menores de 3 años, lo que refuerza su carácter accesible y orientado a todos los públicos.
👉🏻 Aquí puedes ver todos los barcos participantes
Refuerzo del aparcamiento y transporte público
Por otra parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, también ha explicado que, con motivo de la celebración de Escala Castelló, se han habilitado refuerzos en los aparcamientos públicos con el objetivo de facilitar el acceso de visitantes al Grau durante estos días de mayor afluencia.
En este sentido, se pondrá a disposición el párking del Impala, operativo desde el viernes 10 hasta el domingo 12 en horario de 10:00 a 24:00 horas, así como el parking del CDT, disponible desde el viernes al domingo en horario de 11:00 a 23:00 horas, contribuyendo así a mejorar la accesibilidad y comodidad de quienes se desplacen hasta el distrito marítimo.
Asimismo, y con el fin de reforzar la movilidad sostenible y el transporte público, se ha habilitado un servicio especial del TRAM durante los días de mayor actividad. En concreto, el sábado 11 de abril habrá servicio de refuerzo desde las 12:00 hasta las 22:00 horas con frecuencias cada 30 minutos hasta las 24:00 horas, mientras que entre las 00:00 y las 03:00 horas el servicio será cada hora. Por su parte, el domingo 12 de abril también contará con refuerzo del TRAM desde las 12:00 hasta las 22:00 horas, facilitando así los desplazamientos de visitantes y residentes durante la celebración del evento.
Información importante
- Lugar: Grau de Castelló, en el Moll de Costa
- Fechas: del jueves 9 al lunes 13 de abril
- Qué habrá: 11 embarcaciones, recreaciones históricas y actividades de ocio
Tren turístico
- Recorre el distrito marítimo con un trayecto circular de unos 40 minutos
- Salida y llegada: mismo punto
- Parada intermedia: plaza Sète
- Precio: 3 euros
- Gratis: menores de 3 años
Horario del tren turístico
- Jueves a sábado: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 23:00 h
- Domingo: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h
- Frecuencia: salidas aproximadas cada hora
Aparcamiento
- Parking del Impala: del viernes 10 al domingo 12, de 10:00 a 24:00 h
- Parking del CDT: del viernes 10 al domingo 12, de 11:00 a 23:00 h
TRAM especial
- Sábado 11: refuerzo de 12:00 a 22:00 h, cada 30 minutos hasta las 24:00 h y después cada hora de 00:00 a 03:00 h
- Domingo 12: refuerzo de 12:00 a 22:00 h
Horarios de Escala a Castelló
Horario barcos:
- Jueves 9 abril Entrada de todos los barcos 17:30h. *excepto el Buque Cartagena, que llegará el 10 de abril
- Viernes 10 abril Visita a los barcos de 11:00h a 20:30h.
- Sábado 11 abril Visita a los barcos de 11:00h a 20:30h.
- Domingo 12 abril Visita a los barcos de 11:00h a 23:00h.
- Lunes 13 de abril Visita a los barcos de 11:00h a 14:00h.
Mercado y zonas infantiles:
- Jueves 9 abril 17:00h a 22:00h.
- Viernes 10 abril 11:00h a 22:00h.
- Sábado 11 abril 11:00h a 22:00h.
- Domingo 12 abril 11:00h a 22:00h.
- Lunes 13 de abril 11:00h a 19:00h.
Zona gastronómica
- De 12:00h a 23:00h
Programa de actos
Jueves 9
Principal
- 17:30 h — Llegada de barcos (excepto el Buque Cartagena, que llegará el 10 de abril)
- 21:30 h — Concierto de Sonia y sus secuaces
Escuela de Circo (parking de la Marina)
- 17:00 h — Los gigantes del mástil
- 18:00 h — Tormenta de piruetas
- 19:00 h — Aro aéreo del faro
- 20:00 h — Acróbatas entre gaviotas
Marionetas – Juego de la Oca
- 17:30 h — El ojo del pirata
- 18:30 h — La aventura marina
- 19:30 h — La isla del tesoro
Viernes 10
Principal
- 18:00 h — Kasparov
- 21:30 h — Kinky Band
Escuela de Circo (parking de la Marina)
- 11:00 h — El gran cable del capitán
- 12:00 h — Malabares en alta mar
- 13:00 h — Aros que navegan sin timón
- 17:00 h — Cariocas del Caribe circense
- 18:00 h — Palos chinos del puerto travieso
- 19:00 h — Platos al viento
- 20:00 h — Volteretas en la cubierta pirata
- 21:00 h — Hula hoops en la isla del tesoro
Marionetas – Juego de la Oca
- 12:00 h — Juanito y el dragón
- 13:00 h — Albert va en busca del fuego
- 18:00 h — Godofredo y el caballero rojo
- 19:00 h — El fantasma de Canterville
- 20:00 h — Caperucita Roja
Sábado 11
Principal
- 10:30 h — Subasta de pescado
- 12:00 h — Michel el Cigalita
- 16:30 h — Desfile marinero
- 17:00 h — Fiesta Kanguro
- 18:00 h — Justas marineras
- 22:00 h — Fuegos artificiales
- 22:00 h — Los Indios
Escuela de Circo (parking de la Marina)
- 11:00 h — Regata de pelotas rebeldes
- 12:00 h — Pañuelos al viento
- 13:00 h — Bola del océano equilibrista
- 17:00 h — Trapecio del tritón volador
- 18:00 h — Ancla de hacer acrobacias
- 19:00 h — Marineros malabaristas
- 20:00 h — Sirenas y marineros: telas aéreas
- 21:00 h — Equilibrios en el puente
Marionetas – Juego de la Oca
- 12:30 h — El pirata valiente
- 13:30 h — Los secretos del fondo del mar
- 17:30 h — El tesoro encantado
- 19:00 h — El dragón molón
- 20:30 h — El fuego encontrado
Domingo 12
Principal
- 10:30 h — Bocadillo de sepia de 200 m
- 11:00 h — Justas marineras
- 12:00 h — Agr. Mus. Xarançaina
- 13:00 h — Batalla naval
- 17:00 h — Paradita Flamenca
- 19:00 h — Patxi Ojana
Escuela de Circo (parking de la Marina)
- 11:00 h — Al abordaje, concurso colectivo
- 12:00 h — Zancudos del puerto saltarín
- 13:00 h — Juego de aros a la ola
- 17:00 h — Funambulistas sobre la marea
- 18:00 h — La tripulación de los malabares
- 19:00 h — Pañuelos del océano
- 20:00 h — La isla de los platos voladores
- 21:00 h — Volteretas piratas
Marionetas – Juego de la Oca
- 10:30 h — El caballero trepidante
- 12:00 h — El fantasma tenebroso
- 17:00 h — La historia jamás contada
- 19:00 h — Un pirata despiadado
- 20:00 h — Un mar de aventuras
Lunes 13
Principal
- 12:00 h — Rumba Sound
- 17:00 h — Salida de los barcos
Escuela de Circo (parking de la Marina)
- 11:00 h — Concurso: Cofre saltarín
- 12:00 h — Malabares con sabor a salitre
- 13:00 h — Equilibrios en la proa
- 17:00 h — Cariocas del viento
- 18:00 h — Bola marinera: sobre olas
- 19:00 h — Zancos del faro al cielo
- 20:00 h — Telas al viento: acróbatas
- 21:00 h — Gran fiesta náutica
Marionetas – Juego de la Oca
- 12:30 h — El ojo del pirata
- 13:30 h — La aventura marina
- 17:00 h — La isla del tesoro
- 18:00 h — Albert en busca del fuego
- 19:00 h — Godofredo y el caballero
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