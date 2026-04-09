Hasta el 13 de abril en el Moll de Costa del Grau
Escala a Castelló recala en el Grau con una mayor proyección internacional
La alcaldesa recibe a los capitanes de los barcos que podrán visitar los castellonenses. La edición de este año ofrece como novedad una batalla naval en aguas del puerto que será el domingo
El Grau ha acogido este jueves la llegada de las embarcaciones (son un total de 11 a falta del Cartagena de la Armada que arribará este viernes) que participan en la IX Escala a Castelló, la edición con mayor proyección internacional debido a la consolidación de la Vía Mediterránea, una ruta que conecta Castelló con Sète y La Spezia a través de eventos marineros y que impulsa la cooperación cultural y turística entre estas tres ciudades.
La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto al presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; el vicepresidente segundo de la Diputación, Andrés Martínez; el director general de Turismo, Israel Martínez; y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, entre otras autoridades, ha recibido a los capitanes de los barcos a los que ha dado la bienvenida a este evento que ofrecerán hasta el lunes 13 de abril una amplia programación de actividades con dimensión cultural e identitaria.
«Escala a Castelló es una ventana abierta al mundo, es tradición, es revivir la herencia marinera de Castellónb pero también es presente y es futuro, una experiencia viva que combina historia, divulgación y emoción», ha afirmado la primera edila después de que el resto de intervinientes también hayan destacado la importancia de este evento náutico.
Una cita que reúne a las embarcaciones Galeón Andalucía, la Nao Victoria, la carabela Vera Cruz, el bergantín Phoenix, el velero Florette, el brick Grace, el pailebote Pascual Flores, la goleta Tirant Primer, el patrullero Peregrino III, a la patrullera de la Guardia Civil Río Segura y al buque Cartagena, de la Armada.
Exposición
Por otra parte, y coincidiendo con Escala a Castelló, el Real Club Náutico acoge hasta el 21 de abril la exposición Castellón y la mar, organizada por la Subdelegación de Defensa y el Aula Militar Bermúdez de Castro. La muestra, de carácter itinerante, está compuesta por una serie de láminas que recrean momentos históricos que han tenido lugar a lo largo de los siglos y que han tenido como protagonistas las aguas de Castellón.
Además, los asistentes a la exposición pueden contemplar varios maniquíes con diferentes uniformes de la Armada, entre ellos uno de marinero, otro de Infantería de Marina y otro de oficial. La muestra se completa con diferentes vitrinas que exhiben distintos motivos náuticos.
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