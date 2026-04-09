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Hasta el 13 de abril en el Moll de Costa del Grau

Escala a Castelló recala en el Grau con una mayor proyección internacional

La alcaldesa recibe a los capitanes de los barcos que podrán visitar los castellonenses. La edición de este año ofrece como novedad una batalla naval en aguas del puerto que será el domingo

Vídeo: Escala a Castelló recala en el Grau

Vídeo: Escala a Castelló recala en el Grau

Toni Losas

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El Grau ha acogido este jueves la llegada de las embarcaciones (son un total de 11 a falta del Cartagena de la Armada que arribará este viernes) que participan en la IX Escala a Castelló, la edición con mayor proyección internacional debido a la consolidación de la Vía Mediterránea, una ruta que conecta Castelló con Sète y La Spezia a través de eventos marineros y que impulsa la cooperación cultural y turística entre estas tres ciudades.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha recibido a los capitanes de los barcos junto al presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; el vicepresidente segundo de la Diputación, Andrés Martínez; el director general de Turismo, Israel Martínez; y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, entre otras autoridades.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha recibido a los capitanes de los barcos junto al presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; el vicepresidente segundo de la Diputación, Andrés Martínez; el director general de Turismo, Israel Martínez; y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, entre otras autoridades. / Mediterráneo

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto al presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; el vicepresidente segundo de la Diputación, Andrés Martínez; el director general de Turismo, Israel Martínez; y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, entre otras autoridades, ha recibido a los capitanes de los barcos a los que ha dado la bienvenida a este evento que ofrecerán hasta el lunes 13 de abril una amplia programación de actividades con dimensión cultural e identitaria.

Begoña Carrasco ha dirigido unas palabras de bienvenida durante el acto de recepción a los barcos.

Begoña Carrasco ha dirigido unas palabras de bienvenida durante el acto de recepción a los barcos. / Mediterráneo

«Escala a Castelló es una ventana abierta al mundo, es tradición, es revivir la herencia marinera de Castellónb pero también es presente y es futuro, una experiencia viva que combina historia, divulgación y emoción», ha afirmado la primera edila después de que el resto de intervinientes también hayan destacado la importancia de este evento náutico.

La alcaldesa de Castelló ha recibido a los capitanes de los barcos junto a representantes institucionales y otras autoridades asistentes.

La alcaldesa de Castelló ha recibido a los capitanes de los barcos junto a representantes institucionales y otras autoridades asistentes. / Mediterráneo

Una cita que reúne a las embarcaciones Galeón Andalucía, la Nao Victoria, la carabela Vera Cruz, el bergantín Phoenix, el velero Florette, el brick Grace, el pailebote Pascual Flores, la goleta Tirant Primer, el patrullero Peregrino III, a la patrullera de la Guardia Civil Río Segura y al buque Cartagena, de la Armada.

Así ha sido la llegada de los barcos de Escala a Castelló al Grau

Así ha sido la llegada de los barcos de Escala a Castelló al Grau

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Así ha sido la llegada de los barcos de Escala a Castelló al Grau / Toni Losas

Exposición

Por otra parte, y coincidiendo con Escala a Castelló, el Real Club Náutico acoge hasta el 21 de abril la exposición Castellón y la mar, organizada por la Subdelegación de Defensa y el Aula Militar Bermúdez de Castro. La muestra, de carácter itinerante, está compuesta por una serie de láminas que recrean momentos históricos que han tenido lugar a lo largo de los siglos y que han tenido como protagonistas las aguas de Castellón.

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Fabrizio Muzzati

Además, los asistentes a la exposición pueden contemplar varios maniquíes con diferentes uniformes de la Armada, entre ellos uno de marinero, otro de Infantería de Marina y otro de oficial. La muestra se completa con diferentes vitrinas que exhiben distintos motivos náuticos.

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