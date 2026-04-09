Todo lo que puedes ver en la exposición 'Castellón y la mar' en el Real Club Náutico

Los castellonenses podrán disfrutar de la historia marítima de Castellón en la exposición Castellón y la mar que ha inaugurado este jueves la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, y que está organizada por la Subdelegación de Defensa y el Aula Militar Bermúdez de Castro en el Real Club Náutico y que estará abierta hasta el 21 de abril.

La exposición, de carácter itinerante y que llega al Grau coincidiendo con Escala a Castelló, está compuesta por una serie de láminas que recrean momentos históricos que han tenido lugar a lo largo de los siglos y que han tenido como protagonistas las aguas de Castellón. Además, los asistentes pueden contemplar varios maniquíes con diferentes uniformes de la Armada, entre ellos uno de marinero, otro de Infantería de Marina y otro de oficial. La muestra se completa con vitrinas que exhiben distintos motivos náuticos.

Para la teniente de alcalde del distrito marítimo, Ester Giner, “esta exposición es muy interesante porque nos permite conocer la historia de episodios que han sucedido a lo largo de los siglos y que han tenido como escenario protagonista las aguas de Castellón. Junto a Ester Giner han asistido a la inauguración, entre otros, el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, el subdelegado de Defensa, Moisés Izquierdo de la Guerra; el coronel de la Guardia Civil, Alfonso Martín; y el comandante naval de Valencia y Castellón, Jesús Otero, además del presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez.