Luz verde al proyecto de mejora de los caminos la Mota Izquierda del Río Seco y Travessera de Castelló con 825.000 euros

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Castelló ha dado este jueves luz verde a la aprobación del proyecto y del expediente de contratación de las obras de mejora, acondicionamiento del firme y seguridad vial del camino de la Mota Izquierda del Río Seco y camino Travessera con un presupuesto que alcanza los 825.000 euros y que tiene un plazo de ejecución de dos meses y medio, según ha explicado el concejal portavoz del gobierno local, Vicent Sales, tras la reunión del equipo municipal. Sales ha destacado que el próximo trámite es la adjudicación y que el consistorio "intentará ir lo más rápido posible" con el fin de que los castellonenses que suelen utilizar este vial para llegar hasta la marjaleria o el Serradal, principalmente durante el verano, puedan contar con un camino en buenas condiciones. "Con la ejecución de estos trabajos, las dos motas del Río Seco estarán arregladas", ha concretado Sales.

Por otra parte, las autoridades municipales han dado el visto bueno a la nominación como calle Fenoll al vial siutado en la urbanización la Joquera y que conecta por el este con la calle Cova de les Meravelles, a propuesta de la junta del distrito Oeste.

La adjudicación del contrato de suministro, transporte, montaje, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento y mobiliario de la biblioteca 5.0 por 447.799 euros ha sido otro de los acuerdos de gobierno de la junta de este jueves que también ha aprobado 20.000 euros para el convenio de colaboración entre el consistorio y la Asociación Comerços del Raval para el desarrollo de actividades que dinamicen el comercio de la zona norte de la ciudad durante este año.

Finalmente, Sales ha afirmado que el Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Castelló de 2026 contemplará dos nuevas ordenanzas y la actualización de otra. Habrá un texto novedoso sobre el Mercado Central y el Mercado de San Antonio que recogerá las concesiones y horarios entre otras cuestiones y otra ordenanza referente a la tarjeta ciudadana. En cuanto a la normativa sobre el Ruido de Castelló esta sufrirá una actualización.