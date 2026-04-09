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El misterio sobre la 'desaparición' del Fadrí en Castelló

La obra es del escultor Carlos Martínez y se inauguró en el año 2011

Imagen de la maqueta de Carlos Martínez, en la plaza de la Hierba.

Imagen de la maqueta de Carlos Martínez, en la plaza de la Hierba. / P. A.

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Los castellonenses que transitan por el centro de la ciudad y, más en concreto, por la plaza de la Hierba, se han visto sorprendidos en los últimos días por una imagen inusual, junto al campanar de la vila. En esta ubicación se encuentra la maqueta de bronce del Castelló medieval que en el año 2011 realizó el escultor Carlos Martínez (también autor de la que se encuentra junto a la parada del TRAM de la plaza Borrull y que refleja la antigua muralla de la ciudad) por encargo del Ayuntamiento de la capital de la Plana y que coincidió con la ejecución del laberinto en una plaza Mayor renovada en aquel entonces.

Hueo que ha dejado el Fadrí en la maqueta general.

Hueo que ha dejado el Fadrí en la maqueta general. / P. A.

Hasta ahora, la pieza reflejaba los edificios más emblemáticos del caso urbano como el edificio consistorial con la plaza Mayor y su fuente, la concatedral de Santa María y el Fadrí, a los que acompañan una placa con la explicación de la maqueta (también en braille). Sin embargo, en estos momentos, al conjunto le falta el Fadrí, que ha dejado un hueco en el mismo. ¿Qué ha pasado con esta pequeña escultura tan significativa?

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Imagen de la maqueta con el Fadrí, antes de que Patrimonio lo retirara.

Imagen de la maqueta con el Fadrí, antes de que Patrimonio lo retirara. / GABRIEL UTIEL BLANCO

La respuesta la ha proporcionado este jueves el portavoz del equipo de gobierno municipal y concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales. "Este Fadrí presentaba un deterioro y se había soltado de su fijación habitual, por lo que desde el área de Patrimonio del Ayuntamiento de Castellón se ha retirado y ha sido llevada al escultor para que estudie la mejor solución para su reparación", ha concluido Sales, quien ha querido tranquilizar a la población asegurando que el Fadrí está en buenas manos y que no ha sido sustraído ni ha desaparecido.

Otro detalle de la pequeña escultura del Fadrí, en imagen de archivo.

Otro detalle de la pequeña escultura del Fadrí, en imagen de archivo. / GABRIEL UTIEL BLANCO

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