El PSPV de Castelló acusa a Carrasco de “improvisar” el presupuesto de fiestas al tener que añadir 233.000 euros de urgencia

El grupo municipal socialista de Castelló ha denunciado este jueves la “nula ambición” de la concejala de Fiestas, Noelia Selma, a la hora de planificar el presupuesto para este año 2026 al tener que aprobar hoy la incorporación de más de 233.000 euros de remanentes para poder atender todos los gastos previstos.

Desde el PSPV ya dijeron el pasado mes de agosto que el ayuntamiento "presidido por Begoña Carrasco aprobó unas cuentas insuficientes al mantener los 2,6 millones de euros de 2025, en las que curiosamente destacaba el aumento de las partidas para la propaganda y el autobombo”. Ello ha llevado a que “ahora tengan que parchear a toda prisa el presupuesto meses después de su aprobación».

Una de las situaciones más evidentes, señalan desde el Grupo Socialista, es la de las festes de Sant Pere del Grau, que han tenido que incrementar su dotación en 100.000 euros hasta alcanzar los 200.000 euros. “Es la prueba más clara de que no hubo una planificación real desde el inicio para una de las celebraciones más importantes de la ciudad”.

Los representantes socialistas han votado hoy en contra de la urgencia de la convocatoria, “un mecanismo que utilizan de forma abusiva”, y se han abstenido en la votación, “porque no nos permiten presentan enmiendas a estos remanentes, además de que cuentan con un informe de estabilidad presupuestaria desfavorable con recomendaciones y sería avalar un modelo de planificación que hace aguas”.

El grupo municipal socialista presentó en su día 33 enmiendas al presupuesto de fiestas, "en las que se reclamaba un aumento en la partida de las festes de Sant Pere y de las subvenciones que reciben las gaiatas, las fiestas de los barrios, los grupos periféricos, los entes vinculados o la Fiesta de la Rosa”. Todas las propuestas socialistas contaron con el rechazo del gobierno municipal, “aunque ahora han decidido contemplarlas en parte con estos remanentes, al aumentar las partidas que desde el PSPV se reclamó hace meses”.