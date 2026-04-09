Gran reapertura de 'El Recreo': nueva temporada de tardeos en el Moll de Costa del Grau
Rememberos.es y Moll de Costa Eventos presentan el regreso de 'el tardeo de Castellón mirando al mar' el próximo 18 de abril, desde las 17.00 horas, con tres pistas, tres ambientes y una cuidada selección de DJs
Castelló volverá a mirar al mar al ritmo de la música con la reapertura de 'El Recreo', la propuesta de ocio promovida por Rememberos.es y Moll de Costa Eventos que arrancará su nueva temporada el próximo sábado 18 de abril, a partir de las 17.00 horas. Ubicado en el Moll de Costa, el evento volverá a apostar por una experiencia abierta, muy bailable y con una identidad clara: música, ambiente, tardeo y vistas al Mediterráneo en un formato pensado para disfrutar de principio a fin.
La reapertura mantendrá la esencia que define a 'El Recreo' desde su nacimiento: una experiencia musical plural dentro de un mismo espacio. El público podrá moverse entre la pista Remember & Retrospective, el ambiente Pop Rock y la Terraza House Classics, tres recorridos sonoros diseñados para convivir en una misma tarde.
La cita inaugural reunirá a Tonet Marzá, Paco Moliner, Vicente Añó, Jorge Killer, Benny Garcia y Rafa Ventura, nombres vinculados al ocio musical de la provincia y al universo remember, encargados de poner banda sonora al arranque de esta nueva etapa.
El objetivo es claro: reforzar un formato con personalidad propia, que combina entorno, música y experiencia social en una localización singular del Grau de Castelló.
El precedente de 2025
La nueva temporada llega después de las dos sesiones celebradas durante 2025, que sirvieron para presentar el concepto y confirmar la buena respuesta del público a una propuesta basada en música frente al mar, tres espacios diferenciados y una cuidada puesta en escena.
Durante su primera etapa, 'El Recreo' logró posicionarse como una de las novedades del ocio musical en Castelló y abrió una vía clara para consolidar el Moll de Costa como punto de encuentro para quienes buscan un tardeo con identidad, variedad musical y un entorno diferente.
Con esta reapertura, Rememberos.es y Moll de Costa Eventos apuestan por dar continuidad a esa línea y convertir 'El Recreo' en una cita estable dentro del calendario de ocio de la ciudad.
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