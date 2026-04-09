Sales sobre la nueva agrupación de propietarios de 60 fincas afectadas por LogitiCs en Castelló: "No tenemos interés de perjudicarlos"

El portavoz del equipo de gobierno local del Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales, ha asegurado este jueves que el consistorio "no tiene interés en perjudicar a propietarios de Castellón" en relación al anuncio de la Unió Llauradora i Ramadera que, en coordinación con el despacho de abogados De Juan & Olavarrieta, ha consolidado un amplio colectivo de propietarios afectados por el proyecto LogistiCs y que suma ya más de 60 fincas con una superficie total superior a los 220.000 metros cuadrados en el terreno donde se desarrollará este proyecto.

"Me parece fenomenal que los propietarios se agrupen para defender lo que consideran sus legítimos intereses", ha afirmado el concejal, quien ha concretado que el precio de compra y venta "lo marcará el mercado". Además, ha destacado que si la asociación se dirige al Ayuntamiento serán "atendidos como corresponde".

Vicent Sales es el portavoz del equipo de gobierno local del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Este colectivo que aglutina La Unió se ha organizado para defender "con firmeza" los derechos de los agricultores y propietarios ante cualquier propuesta o procedimiento que pueda depreciar el valor real de las tierras. En un comunicado remitido este viernes, la entidad afirma que tanto en un escenario de compraventa como en un eventual proceso de expropiación, la Unió Llauradora ejercerá todas las acciones necesarias para garantizar una defensa colectiva "eficaz, rigurosa y transparente de sus intereses".