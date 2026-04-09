Ayuntamiento
Sales sobre la nueva agrupación de propietarios de 60 fincas afectadas por LogitiCs en Castelló: "No tenemos interés de perjudicarlos"
El portavoz del gobierno municipal afirma que el precio de compra y venta y lo "marcará el mercado"
El portavoz del equipo de gobierno local del Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales, ha asegurado este jueves que el consistorio "no tiene interés en perjudicar a propietarios de Castellón" en relación al anuncio de la Unió Llauradora i Ramadera que, en coordinación con el despacho de abogados De Juan & Olavarrieta, ha consolidado un amplio colectivo de propietarios afectados por el proyecto LogistiCs y que suma ya más de 60 fincas con una superficie total superior a los 220.000 metros cuadrados en el terreno donde se desarrollará este proyecto.
"Me parece fenomenal que los propietarios se agrupen para defender lo que consideran sus legítimos intereses", ha afirmado el concejal, quien ha concretado que el precio de compra y venta "lo marcará el mercado". Además, ha destacado que si la asociación se dirige al Ayuntamiento serán "atendidos como corresponde".
Este colectivo que aglutina La Unió se ha organizado para defender "con firmeza" los derechos de los agricultores y propietarios ante cualquier propuesta o procedimiento que pueda depreciar el valor real de las tierras. En un comunicado remitido este viernes, la entidad afirma que tanto en un escenario de compraventa como en un eventual proceso de expropiación, la Unió Llauradora ejercerá todas las acciones necesarias para garantizar una defensa colectiva "eficaz, rigurosa y transparente de sus intereses".
Suscríbete para seguir leyendo
- El entorno del Estadio de la Cerámica de Vila-real ganará 150 nuevas plazas de aparcamiento
- Educación le pondrá un profesor de apoyo al niño con discapacidad de Vila-real, pero solo la mitad de horas que ordena la jueza
- San Vicente Ferrer 2026: estos son los pueblos de Castellón donde será festivo este lunes 13 de abril
- Identifican al responsable de un vertido ilegal de grandes dimensiones en un monte privado de Castellón
- Les Useres desvela los nombres de los 13 ‘pelegrins’ de este 2026
- Los 40 restaurantes de la Comunitat Valenciana que pugnarán en Castelló por cocinar la mejor paella
- Xabier Fortes, Antón Reixa, Paco Roca y Rosario Raro se citan en la feria del libro de un pueblo de 651 habitantes de Castellón
- El alcalde de Vila-real tacha de 'parche inaceptable' la asignación a tiempo parcial de un profesor de apoyo a un escolar con discapacidad