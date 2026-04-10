Escala a Castelló: desestacionalizar el turismo, activar la economía y... la embarcación más visitada

La primera jornada de la IX edición de Escala a Castelló transcurre este viernes con numeroso público, principalmente por la tarde, que no se ha querido perder los detalles de las 11 embarcaciones que recalaron en el puerto este jueves.

De entre ellas, el Galeón Andalucía es el que, por el momento, despierta una mayor expectación entre los visitantes, mayores y pequeños, que se se han desplazado hasta el Moll de Costa y donde han coincidido esta mañana con la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, además de con el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; y la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, junto a otras autoridades militares, en la visita oficial que ha realizado para conocer de primera mano las embarcaciones Vera Cruz (una réplica fiel de las carabelas portuguesas utilizadas durante la Era de los Descubrimientos, entre los siglos XV y XVI, embarcaciones clave en uno de los periodos más trascendentales de la historia marítima mundial), ubicada en el Moll de la Costa, y la patrullera de la Guardia Civil Río Segura (diseñada para la vigilancia de aguas territoriales), atracada en el Muelle de Levante. Se trata de dos de las nueve embarcaciones que estarán amarradas hasta el domingo y que forman parte de este proyecto que, este año, ofrece, como novedad, la gran batalla naval en el mar, el domingo, a las 13.00 horas y otras tres embarcaciones nuevas que son el Vera Cruz, el Phoenix y el Florette.

Así ha sido la primera jornada de Escala a Castelló. Las fotografías / Toni Losas

Carrasco ha recordado que la Vía Mediterránea refuerza el carácter internacional de esta edición --tal y como publicó este jueves este diario--, «con Castellón, Sète y La Spezia unidas por un intercambio cultural, turístico y marinero».

Desestacionalización

Además, la primera edila ha subrayado que Escala a Castelló es «mucho más que un evento marinero. Para nosotros, es también una forma de desestacionalizar el turismo en la ciudad». En este sentido, ha ahondado en que esta estrategia se enmarca «dentro de esa tercera transformación de Castellón. Queremos que el sector servicios, de la mano del turismo, se consolide como motor económico capaz de llenar nuestros hoteles, impulsar pernoctaciones, dinamizar el comercio local y contar con la implicación del comercio del Grao».

Programa para el sábado Zona principal 10.30 h. Subasta de pescado. 12.00 h. Michel el Cigalita. 16.30 h. Desfile marinero. 17.00 h. Fiesta Kanguro. 18.00 h. Justas Marineras. 22.00 h. Fuegos artificiales. 22.00 h. Los Indios. Zona Escuela de Grumetes 11.00 h. Regata de Pelotas. 12.00 h. Pañuelos al Viento. 13.00 h. Bola del Océano. 17.00 h. Trapecio del Tritón Volador. 18.00 h. Ancla de acrobacias19.00 h. Marineros malabaristas. 20.00 h. Sirenas y marineros. Telas aéreas 21.00 h. Equilibrios en puente. Zona Marionetas 12.30 h. El pirata valiente. 13.30 h. Los secretos del fono del mar. 17.30 h. El tesoro encantado. 19.00 h. El dragón molón. 20.30 h. El fuego encontrado.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado que «hoy el puerto de Castellón es algo más que un tránsito de mercancías; es un lugar donde se pueden vivir auténticas experiencias». En este sentido, ha dicho que los castellonenses se tienen que dar cuenta de que lo que se hace en Castellón no está al alcance de cualquier puerto y ha remarcado que este avance «es posible gracias a la organización y al trabajo conjunto entre las distintas instituciones. Entre todos estamos irradiando ese espíritu de pertenencia, de lo nuestro, de querer ser más grandes. Es orgullo, es identidad, es pertenencia y es ambición».

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha señalado que el consistorio espera «una gran afluencia de gente estos días para un evento ya consolidado y que cada año cuenta con importantes novedades, fruto del intenso trabajo realizado y de la ilusión con la que se prepara cada edición para seguir sorprendiendo a vecinos y visitantes».

Para todos los públicos

Finalmente, ha informado que Escala a Castelló reúne «una oferta de ocio de primer nivel pensada para todos los públicos, especialmente para el turismo familiar, accesible y de calidad».

En esta línea, la edila responsable de este área se ha mostrado confiada en que la cita contribuya a generar un importante impacto económico en el distrito marítimo y en el conjunto de la ciudad, dinamizando sectores como la hostelería, el comercio y los servicios.