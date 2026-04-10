Las 'Escoletes de Pasqua' llegan a su fin en Castelló. 151 niños han acudido a este servicio este año

Las Escoletes de Pasqua han finalizado este viernes con la participación de 151 niños y niás castellonenses que han podido disfrutar de este servicio que se ha desarrollado en cuatro centros escolares de la capital de la Plana. Así lo ha afirmado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha explicado que el CEIP Herrero ha acogido un total de 51 alumnos y alumnas; el CEIP Antonio Armelles 28; el CEIP Castalia 25 y el CEIP La Marina del Grau 47, siendo los usuarios de este servicio niños y niñas de Educación Infantil y Primaria, pero también de 2 años y un aula UECO, para niños o niñas con necesidades educativas especiales.

Carrasco ha recordado que “esta Escoleta de Vacances, también la que ofrecemos desde el Ayuntamiento de Castellón en la época navideña, está entre los servicios más demandados y mejor valorados por las familias castellonenses. Se trata de un recurso clave para hacer efectiva la conciliación laboral y familiar que tanto preocupa a madres cuando llegan días en que la actividad escolar se paraliza, como es la Semana Santa y la Pascua”.

La primera edila ha subrayado que “uno de los principales objetivos de este equipo de gobierno ha sido, desde el primer momento, la apuesta por esa conciliación familiar. Haciendo posible compatibilizar el trabajo de padres y madres durante las vacaciones escolares y que estás obligaciones laborales no sean un problema para muchas familias al no saber dónde dejar a sus hijos e hijas”.

“Esta apuesta forma parte del I Plan de Conciliación Familiar y Laboral, que se sustenta en el diálogo y la escucha activa permanente a las demandas de nuestros vecinos y vecinas. En este caso, la reivindicación de muchas familias castellonenses de compaginar la vida familiar y laboral”, ha afirmado Carrasco.

La alcaldesa ha recordado finalmente que “con la puesta en marcha de estas escoletas logramos que cientos de familias puedan adaptar mejor esos horarios que a veces son tan difíciles de cuadrar en periodos vacacionales y dejando a sus hijos e hijas en un espacio donde se divierten realizando actividades y juegos con otros niños y niñas, aprenden y lo hacen en un entorno seguro”, ha recordado finalmente la alcaldesa.