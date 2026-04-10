PSOE y Compromís piden la comparecencia en el pleno de la concejala de Turismo de Castelló por los contratos del Patronato Municipal

Los grupos de la oposición --PSOE y Compromís-- en el Ayuntamiento de Castelló han reclamado este viernes la comparecencia en el pleno ordinario de abril de la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, para que dé explicaciones públicas por su gestión al frente del Patronato Municipal de Turismo durante el año 2024 y “ante la continuidad de un modelo de contratación que genera serias dudas también en 2025 y 2026”, según ha explicado la portavoz socialista, Patricia Puerta. Una petición que también solicitan los valencianistas "por la falta de respuestas que todavía persisten sobre las irregularidades detectadas en la contratación del Patronato de Turismo por parte del gobierno de Begoña Carrasco", ha dicho el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, quien ha concretado que “desde el pasado mes de enero hemos formulado diversas preguntas a partir del informe de la Intervención municipal sin obtener ninguna explicación por parte del gobierno municipal”.

Puerta ha señalado que la comparecencia es “imprescindible” ante la gravedad de los hechos conocidos y “la acumulación de indicios que apuntan a una forma de gestionar los recursos públicos basada en el abuso del contrato menor”. Ha dicho, también, que "estamos ante una situación muy preocupante enmarcada en un informe demoledor de la Intervención Municipal sobre el año 2024”. A ello se une que, lejos de corregirlo, “Miralles, con el visto bueno siempre de la alcaldesa, Begoña Carrasco, está manteniendo el mismo modelo de exceso de contratos menores durante 2025 y lleva el mismo camino en estos primeros meses de 2026”, ha afirmado Puerta.

Patricia Puerta es portavoz del grupo municipal del PSOE en Castelló. / Mediterráneo

Según recoge el propio informe de control financiero, más del 70% del gasto del Patronato de Turismo en 2024 se tramitó mediante contratos menores, muchos de ellos vinculados a servicios recurrentes, lo que podría suponer un fraccionamiento de contratos prohibido por la legislación vigente.

La portavoz socialista ha advertido de que los indicios detectados no son hechos aislados, sino que responden a un modus operandi que se ha ido repitiendo en el tiempo. “En cada consejo rector del Patronato hemos denunciado cómo se perpetúa este sistema, sin planificación, sin concurrencia y sin garantías de transparencia”, ha señalado.

Además, Puerta ha puesto el foco en las primeras actuaciones de 2026, donde ya se han detectado dudas en torno a la contratación vinculada a la nueva marca turística de Castelló, con posibles fraccionamientos similares a los que están siendo investigados.

Desde el PSPV se presentó en febrero una denuncia ante la Fiscalía para que indague sobre estos hechos. Tras abrir una investigación inicial, ha dado a conocer esta semana que archiva el procedimiento, “no porque descarte cualquier hecho ilícito”, señala Puerta, sino porque “considera que el camino para investigar posibles irregularidades es acudir a la vía administrativa” y presentar un recurso contencioso-administrativo “ya que no es suficiente la mera ilegalidad” para investigar desde la vía penal.

Desde el grupo municipal socialista han recordado que la responsabilidad política en la mala gestión de los recursos públicos en el área turística no se limita a Arantxa Miralles, sino que alcanza directamente a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, como máxima responsable del gobierno municipal.

Compromís

Por su parte, el portavoz de Compromís ha destacado que existe un informe que pone negro sobre blanco un uso generalizado de los contratos menores -más del 70% del gasto en 2024, con un importe superior a los 680.000 euros-, incluyendo servicios recurrentes que deberían haberse licitado, así como posibles fraccionamientos de contratos y carencias en la tramitación administrativa. Además, el documento señala que en algunos casos no se justifica adecuadamente la adjudicación directa sin concurrencia, una práctica que puede afectar a los principios de eficiencia en el gasto público y limitar el acceso de otras empresas.

Ignasi Garcia, portavoz del grupo municipal de Compromís. / Mediterráneo

“Ante los indicios detectados, lo mínimo es dar explicaciones. Llevamos meses haciendo preguntas que el gobierno se niega a contestar, y eso es lo que no puede continuar”, ha afirmado Garcia, quien ha añadido: “No estamos ante un debate técnico, sino ante una cuestión de responsabilidad política. Es necesario aclarar por qué se han producido estas irregularidades y descartar que se haya podido favorecer intencionadamente a unas empresas sobre otras”.

En este sentido, la coalición reclama respuestas claras a cuestiones que siguen sin aclararse: si se ha producido fraccionamiento de contratos, por qué no se garantizó la concurrencia en determinadas adjudicaciones, si se han repetido contrataciones con los mismos proveedores o por qué servicios recurrentes han seguido adjudicándose como contratos menores en lugar de licitarse.

Además, Compromís señala que la Fiscalía ha indicado esta semana que la investigación de posibles irregularidades debe canalizarse por la vía administrativa, al considerar que no corresponde una investigación penal en esta fase. En este contexto, la formación insiste en que ello refuerza la necesidad de que el gobierno municipal dé explicaciones y responda a las preguntas que se niega a contestar desde hace meses.

Garcia recuerda que la formación ya propuso la creación de una comisión de investigación para aclarar estos hechos, una iniciativa rechazada por el Partido Popular y Vox, y advierte de que “la falta de explicaciones y la negativa a responder solo contribuyen a aumentar la opacidad en torno a este asunto”.

Por todo ello, Compromís ha exigido a la concejala Arantxa Miralles y al gobierno de Carrasco que dejen de mirar hacia otro lado, aborden todas las cuestiones que deben aclararse y den explicaciones públicas para esclarecer una situación grave que afecta directamente a la transparencia y a la confianza en la gestión pública.