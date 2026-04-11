Emotiva boda de Cristian Ramírez y Montse Gual en Castelló: Todos los detalles e invitados del enlace matrimonial

La basílica del la Virgen del Lledó se ha vestido de gala este sábado para acoger la emotiva y romántica boda del exconcejal del Ayuntamiento de Castelló Cristian Ramírez, y la wedding planner castellonense Montse Gual. Un enlace que ha oficiado el sacerdote y corresponsal de Mediterráneo, Héctor Gozalbo, y que ha reunido a lo más granado de la sociedad de soca de la capital de la Plana y donde la pareja ha estado acompañada por familiares y amigos.

Las mejores fotos: Emotiva boda de Cristian Ramírez y Montse Gual en Castelló / Erik Pradas

Antes de las 11.00 horas, Cristian Ramírez ya esperaba a su prometida en la basílica junto a su madre y madrina, Rosa Martínez, y su padre donde ha recibido a los primeros invitados enfrente de un arco vegetal con adornos a la entrada del templo. Con un chaqué aazul marino y chaleco gris del diseñador castellonense Javier Gimeno, Ramírez, contento y emocionado, no podía disimular su alegría por el enlace con Montse Gual.

El momento más esperado se ha producido pasadas las 11.00 horas con la llegada de la novia del brazo de su padre y padrino, Jorge Gual, y con espectacular vestido del joven diseñador Mario Salafranca, de la Vall d'Uixó, de corte recto y estilo sirena con escote en pico (también en la espalda) y con cola que ha complementado con una mantilla antigua y un recogido.

Bajo los acordes de la música y ante un altar dedicado a la Lledonera repleto de flores, Montse Gual ha entrado en la basílica junto a los niños que han portado las arras: Lola Rubianes; la sobrina de la contrayente, Jimena García-Carpintero; y Pelayo Saura, hijo de Juan Luis Saura, amigo de los novios y asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Castelló. Luego, en el momento de las arras y los anillos, los han acercado al altar María Salom (madrina infantil de la gaiata 12 y vinculada a los novios) y Julia García-Carpintero, también sobrina de la novia.

Durante el enlace se ha podido ver múltiples gestos de cariño entre la pareja, visiblemente emocionada, así como sus familiares, en los primeros bancos de la iglesia.

Invitados

A la boda, debido a la gran vinculación e implicación de los novios con la sociedad castellonense, han asistido numerosos invitados como miembros de la Muy Ilustre Cofradía de la Sangre de Jesús de la que la pareja es cofrade de la rama de los Labradores; la junta de las festes de carrer de Sant Roc del Raval que preside la propia Montse Gual; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina; concejales del equipo de gobierno como Paco Cabañero, Vicent Sales, Juan Carlos Redondo, Luciano Ferrer, Antonio Ortolá, Alberto Vidal o Sergio Toledo, algunos de ellos con sus respectivas parejas; asesores municipales como Javier Torres que incluso ha participado con la lectura de una petición, o Jorge Begués, responsable de la Oficina de la Marjaleria. Tampoco han faltado invitados del món de la festa como el presidente de la gaiata 10, Ico Zaragoza; o el comisario de la Policía Local de Castelló, Francisco Catalán.

Al finalizar la misa, la pareja ha sido felicitada por los invitados y se ha disparado un espectáculo pirotécnico. También han tenido lugar unos bailes regionales en honor a la pareja por parte de, entre otras, Teresa Gas, Lidón Sobrino o Daniela Gimeno. Además, está previsto que el nuevo matrimonio agasaje a sus invitados con un almuerzo y una fiesta en la Masía Les Casotes y el viaje de novios lo realizarán en Navidad ya que lo han tenido que posponer debido a los numerosos compromisos profesionales de la novia que se ha encargado de la organización de su propia boda como especialista en este tipo de eventos, apoyada por la firma El Jardín & Co.

Muchas felicidades a la pareja.