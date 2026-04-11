Las fechas en las que se celebrarán las fiestas en honor a la Virgen del Lledó este año. Aquí tienes toda la información

Castelló volverá a vivir este año, como ya es tradición a finales de abril y principios de mayo, las fiestas en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen del Lledó. La Real Cofradía presentó ayer las fechas en las que tendrán lugar estos actos en el marco de la difusión de su boletín anual que tuvo lugar en los salones del Real Casino Antiguo y que contó con la presencia de los miembros de la junta de gobierno encabezados por su presidente, José Manuel Bou; y la presidenta de la junta de Camareras, Isabel Benedito, cofrades y el món de la festa.

Imagen del boletín y el cartel. / Mediterráneo

La publicación recoge los momentos más significativos del último año, artículos de interés y un completo repaso gráfico de las principales actividades desarrolladas por la cofradía y la portada de la misma ha sido realizada por el pintor castellonense José Manuel Porcar Queral.

Entre los asistentes a los que se les ha anunciado que las fiestas serán este año del 25 de abril al 4 de mayo, han destacado el presidente del Real Casino Antiguo, Francisco Jaúregui; la concejala Anunciación Lainez; las reinas de las fiestas, Clara Sanz Sobrino y Ana Colón Sastriques, junto al presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos; José Mª Mira de Orduña, director del CEU Castellón; Héctor Prades, prohom de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta; los articulistas del boletín, así como miembros de diversas entidades culturales, asociaciones y gaiatas de la ciudad.

Asistentes a la presentación del boletín de las fiestas de la Virgen del Lledó, esste sábado. / ERIK PRADAS

Ignacio Pérez de Heredia y Valle, prior emérito e Hijo Adoptivo de Castelló; Miguel Abril, prior de la Real Cofradía de Lledó; la Junta Local de Cofradías de Semana Santa, presidida por Mª Teresa Giner; así como representantes de distintas cofradías de la ciudad.

Ana Colón, Clara Sanz y Raúl Collazos. / ERIK PRADAS

Asimismo, han asistido el Perot 2026, Ramón Guiñón; el Clavario 2026, Jaime Pardo; el archivero de la Cofradía, Juan José Porcar; Emi Suay, conservadora del ropero de la Virgen, una representación de los barreros de la Mare de Déu del Lledó y celadoras de la Mareta.