Así ha sido la jornada en Escala a Castelló: desde la subasta del pescado benéfica, al desfile marinero y las justas

Escala a Castelló ha llegado este sábado a su ecuador con una gran afluencia de público que no se ha querido perder la visita a las 11 embarcaciones y la oportunidad de disfrutar de la subasta de 150 kilos de pescado a beneficio de Aspropace, las justas marineras donde han cometido varios equipos y el gran desfile que ha discurrido por la tarde por el paseo Buenavista del Grau y en el que han participado diversos colectivos festivos y culturales. Durante la subasta, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que se trata de una tradición que es historia viva del Grau y que muestra la esencia del distrito marítimo.

Erik Pradas

A última hora del día, tanto ella como el concejal Gonzalo Romero han entregado unas metopas conmemorativas a los capitanes de las embarcaciones que participan en esta novena jornada de Escala a Castelló (Galeón Andalucía, la Nao Victoria, el bergantín Phoenix, el velero Florette, el brick Grace, el pailebote Pascual Flores, la goleta Tirant Primer, el patrullero Peregrino III, la patrullera de la Guardia Civil Río Segura, el buque Cartagena, de la Armada, y la Vera Cruz).

Todas las imágenes de la subasta benéfica en Escala a Castelló / Erik Pradas

Por la tarde, las justas en las que han participado varios equipos y el desfile marinero han sido las dos principales atracciones. En las justas participaron 40 personas (también procedentes de la localidad francesa de Sète) que han recreado estos singulares duelos entre embarcaciones y en los que se trata de derribar a los oponentes con largas pértigas y que ofrecen momentos de acción, emoción y espectacularidad en el mar.

Programa para el domingo 12 de abril Zona principal 10.30 h. Bocadillo de sepia. 11.00 h. Justas marineras. 12.00 h. Agrupación Xarançaina. 13.00h, Gran batalla naval. 17.00 h. Paradita Flamenca. 19.00 h. Patxi Ojana. Escuela de Grumetes 11.00 h. Al Abordaje, concurso colectivo. 12.00 h. Zancudos del Puerto Saltarín. 13.00 h. Juego de aros a la ola. 17.00 h. Funambulistas sobre la marea. 18.00 h. La tripulación de los malabares. 19.00 h, Pañuelos en el Océano. 20.00 h. Platos voladores. 21.00 h. Volteretas piratas. Zona Marionetas 10.30 h. El caballero trepidante. 12.00 h. El fantasma tenebroso. 17.00 h. La historia jamás contada. 19.00 h. Un pirata despiadado. 20.00 h. Un mar de aventuras.

Erik Pradas

El desfile marinero ha aportado ritmo a esta cita marinera ya que este contó con la presencia de la Colla de Dolçainers i Tabaleters del Grau, los trabucaires de la Colla Xaloc, el grup de danses Illes Columbretes, Botafocs, la Comisión de Fiestas del Grau, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta y una representación de las embarcaciones que este año han asistido a Escala a Castelló. La de este sábado ha sido una jornada lúdica a la espera de la de mañana domingo que ofrecerá una de las principales novedades de este año, la gran batalla naval.