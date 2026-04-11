El homenaje que nació en un móvil y salta a las librerías: la novela que recuerda un padre fallecido y rinde tributo a Castelló

Javier Muñoz nunca había escrito una novela. De hecho, jamás se había sentido tentado por la literatura ni por el arte de narrar historias. Pero en pocos meses ha visto cómo su particular tributo a su padre pasará de la pantalla de su móvil a las librerías de Castelló. Porque La traca final nació como homenaje a su padre, Antonio Muñoz, con “un borrador que tengo en casa que era un empastre”.

Sin embargo, este relato, que iba escribiendo “en el coche con el móvil, durante la hora y cuarto de descanso que tengo en el trabajo”, ha trascendido hasta convertirse en un fenómeno en Amazon y llamar la atención de muchos vecinos de la capital de la Plana.

Una novela negra

Por las páginas de La traca final, una novela negra ambientada en Castelló, desfilan enclaves emblemáticos de la ciudad como el estadio Castalia, el Grau, la Marjaleria o la plaza Mayor de la capital de la Plana durante un Magdalena Vítol cargado de suspense.

Javier Muñoz, autor de la novela 'La traca final', que pronto llegará a las librerías de Castelló. / Manolo Nebot

El disparador creativo de Javier fue el fallecimiento de su padre, hace casi una década, tras una muerte que define como “muy injusta”. Después de 35 años trabajando en una empresa, fue despedido y no obtuvo una sentencia favorable en el juicio por su salida laboral. Antonio sufrió depresión y otros problemas de salud, aunque logró montar un establecimiento de comidas preparadas.

Cuando el negocio empezaba a funcionar, una enfermedad segó su vida en apenas un año. “Nunca mostró signos de flaqueza, aunque le tocaba trabajar 12 o 14 horas al día”, recuerda el autor, que subraya que la novela “es mi homenaje para él”.

Orgullo castellonero

A ese propósito se une la nostalgia por la infancia en Castelló. “Recordaba el sol de los domingos y de los días con mi amigo cuando era pequeño. No había preocupaciones”, explica. De ahí nació una obra que “es también un homenaje a mi ciudad”, porque, aunque ahora vive en Benicàssim, Javier se considera un castellonero de pura soca.

La historia tiene mucho de “autobiografía fantástica sobre mi padre” y arranca cuando una familia, durante el domingo de la Romeria de les Canyes de la Magdalena, descubre un cadáver en un espacio emblemático de la ciudad.

Javi Muñoz empezó a escribir esta obra como homenaje a su padre fallecido. / Manolo Nebot

En estos momentos, la editorial castellonense Editorial Ciclo ultima los detalles para la publicación del libro, que se podrá encontrar en las librerías de Castelló. Javier admite sentirse “muy orgulloso” por todo lo que está pasando porque “así se recordará a mi padre para siempre”.

Además, reconoce su sorpresa por las buenas reseñas en Amazon. “Me valoran la estructura de la novela o el ritmo, y eso que yo nunca había escrito antes”, señala.

A las librerías de Castelló

El veneno de la escritura le asaltó en el coche, durante los descansos para comer en la empresa Kerajet, donde trabaja como montador de cuadros eléctricos. Unos 75 minutos diarios que aprovechó para perfilar esta historia negra con sello castellonense.

Ahora no puede parar de escribir. “Estoy preparando mi segunda novela. Es de un estilo muy distinto, narrado en primera persona y puede llegar a toda España”, asegura. Y reconoce, entre risas, que “me sorprendo, porque ahora no puedo dejar de pensar en historias para futuros relatos”.