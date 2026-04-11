Avanzan las obras de asfaltado del Camí l'Obra de Castelló pero... ¿cuándo finalizarán los trabajos?

El Ayuntamiento de Castelló avanza en los trabajos de asfaltado en el Camí de l’Obra, en la zona de la Marjalería, donde ha invertido 850.000 euros con el fin de adecentar esta zona de la ciudad. El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, ha destacado que “como servidores públicos, nuestra obligación es atender las necesidades de nuestras vecinos y vecinos. Esta obra es una muestra más de la voluntad del equipo de gobierno de mejorar la calidad de vida en una zona tan importante para nosotros como la marjal”.

Toledo ha señalado que “con el asfaltado del Camí de l’Obra damos respuesta a una reivindicación vecinal histórica, invirtiendo más de 850.000 euros en un tramo que va desde la ermita de Sant Francesc de la Font y conecta el Camí de les Villes con el Serradal. Se trata, además, de uno de los viales con mayor tránsito de vehículos en la zona de la Marjalería, sobre todo en época estival”.

Además, ha subrayado que “hacía 40 años que no se actuaba en este vial, desde su creación. Y con este asfaltado del Camí de l’Obra seguimos avanzando en la mejora de caminos de la Marjalería, dando respuesta a los compromisos adquiridos con los vecinos”.

Los trabajos se centrarán en el acondicionamiento del firme y en la mejora de la seguridad vial, con un plazo de ejecución de diez semanas, por lo que podrían estar finalizados antes del verano.

Las obras están siendo ejecutadas sobre una superficie aproximadamente de 19.700 metros cuadrados a lo largo de este vial. Previamente al inicio de estos trabajos, se han realizado tareas de desbroce, fresado del firme, saneo de las zonas más dañadas, así como el drenaje de la acequia que discurre paralela al camino. Asimismo, está prevista la renovación de la señalización, tanto horizontal como vertical.