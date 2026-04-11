La «plaza de enlace», símbolo de la gran metamorfosis de los 70

La importante transformación socioeconómica de la ciudad de Castellón y su entorno en los años 60 y 70 transcurrió en paralelo, de forma inevitable, con el gran cambio de la fisonomía urbana de la capital. Tal día como hoy de hace medio siglo, el sábado 12 de abril de 1969, Mediterráneo informaba sobre primer paso dado por el Ayuntamiento para la creación de la actual plaza Cardona Vives, un nuevo espacio urbano que aún no tenía nombre -no lo tendría hasta el 26 de marzo de 1975- por lo que en la prensa se hablaba de una «gran plaza de enlace de la avenida Cernuda y Velasco con la calle Mayor», refiriéndose en el primer caso a la actual avenida del Mar, que por entonces llevaba el nombre de sendos fundadores de la Falange en Castellón: el alicantino Eduardo Cernuda y el santanderino Arturo Velasco.

La idea no era nueva. Dos meses más tarde, el 14 de junio, un artículo sin firma se lamentaba porque «hace ya veinticinco años se proyectaba una plaza de enlace de la nueva avenida soñada con la calle Mayor, también mucho más amplia y ambiciosa de la que se va a realizar, por fin, cinco lustros más tarde».

Noticia de 'Mediterráneo' del domingo 30 de noviembre de 1958. / MED_EXTERNAS_CORREO

Volviendo a la crónica de aquel pleno municipal extraordinario de abril del 69, el consistorio presidido por Francisco Grangel había aprobado «por unanimidad» el presupuesto extraordinario de «la primera fase del Plan Parcial de Reforma Urbana del sector limitado por las calles Mayor, Cardona Vives, Gobernador Bermúdez de Castro y Ruiz Vila». 28,2 millones de pesetas, que se sufragarían en parte con un crédito de más de 24 millones del Banco de Crédito Local. En la misma crónica se informaba de otra sesión extraordinaria del pleno, celebrada el mismo día, en la que se aprobaron los proyectos técnicos de tres nuevos centros educativos: los «colegios nacionales» hoy conocidos como CEIP Ejército y CEIP Bisbe Climent y la «escuela graduada» de Benadresa. Otro botón de muestra del crecimiento de la ciudad.

Adiós al Trinquete Viejo

Más de una década antes, el domingo 30 de noviembre de 1958, los lectores del periódico se toparían con un llamativo titular: La avenida Cernuda y Velasco se asomará a la calle Colón. Bajo el mismo, «un gráfico amablemente confeccionado por la sección correspondiente del Ayuntamiento» en el que podía observarse un proyecto muy diferente al que finalmente se haría realidad: se conservaban íntegramente las calles Asarau y Mosén Tirado, paralela a la de Ruiz Vila y hoy subsumida en la plaza. Pero sobre todo, destacaba Mediterráneo, el futuro «enlace» iba a hacer «desaparecer el Trinquete Viejo», situado justo entre la actual salida del aparcamiento subterráneo, la calle Ruiz Vila y el cruce con la calle Gobernador. En un reportaje de gran carga sentimental, firmado por Joaquín Castelló, se recordaba que el permiso de construcción del trinquete databa del 17 de julio de 1743 y su edificación se había condicionado a que «no impidiese la salida de las aguas [hacia la inmediata Acequia Mayor] ni de manera alguna embarazara al camino referido, que era lo que ahora es calle del Gobernador». De acuerdo con aquel proyecto inicial, la piqueta iba a hacer desaparecer este espacio deportivo en una primera fase.

Noticia publicada el sábado 12 de abril de 1969, con la aprobación municipal de la primera fase de la reforma. / MED_EXTERNAS_CORREO

Sin embargo, aún habrá de pasar el tiempo y llegar a los primeros 70 para que la idea -modificada- cuajase. El 25 de octubre de 1969 se daba cuenta en el diario del «derribo de pequeñas y viejas edificaciones en la zona adjunta al antiguo trinquete», unos trabajos que proseguirán en los meses siguientes en lo que el 14 de junio siguiente se califica sin paliativos como «la zona urbana quizá más desastrada de la ciudad». El sábado 26 de septiembre de 1970 el periódico volvía a incluir un gráfico con el proyecto actualizado, subrayando que su concepción «abre camino directo entre dos zonas de creciente movimiento en la ciudad. Y lo abre con un proyecto de cuya grandeza y significación dentro de esta modernización de Castellón y mejora urbana, pueden dar idea al lector el esquema del plano de la Plaza y una perspectiva de lo que puede ser la nueva construcción en ella». Así, el diario contaba que «tras la primera fase de expropiaciones de los edificios de este viejísimo sector de la ciudad, los edificios casi ruinosos que ocupan los solares de la nueva futura plaza empiezan a caer», de manera que los castellonenses «estamos asistiendo a la aparición en un punto clave de nuestra capital de una reforma de la máxima importancia, no solo por lo que significará en la apertura de espacio abierto en el corazón mismo de Castellón, sino por lo que la monumentalidad del proyecto ha de significar para el embellecimiento urbano en un sector del máximo relieve».

Noticia publicada el sábado 26 de septiembre de 1970. / MED_EXTERNAS_CORREO

Más allá de las palabras grandilocuentes, la tramitación administrativa avanza y el viernes 29 de diciembre de 1972, el consistorio anuncia el concurso público para la construcción y explotación del futuro aparcamiento subterráneo de la plaza. En la misma página, se muestra una llamativa fotografía del estado del solar en el que se van a desarrollar las obras, en ese momento utilizado como precario aparcamiento en superficie en pleno centro, por parte de un buen número de conductores. Un espacio que se presenta como «símbolo de una época ambiciosa de política municipal», de la que forma parte «la construcción del primer aparcamiento subterráneo en una capital que de verdad lo necesita cuanto antes». Además, el redactor del pie de foto hace un augurio: «cuando el sector frontero de la calle Mayor y el problema de las inacabadas obras de la Catedral embellezcan la perspectiva que ya se adivina, la nueva plaza vendrá a dar un carácter totalmente distinto a este futuro corazón del Castellón de los años 70».

Noticia publicada en la edición del miércoles 21 de noviembre de 1973. / MED_EXTERNAS_CORREO

El aparcamiento subterráneo

Bien distinto es el aspecto que mostrará otra estampa publicada por Mediterráneo en huecograbado el miércoles 21 de noviembre de 1973, y que se corresponde con los primeros pasos reales de las obras de construcción. Con el título Comenzaron los trabajos para la construcción del aparcamiento subterráneo, se anuncia el inicio de «las primeras tareas de excavación» en la confianza de que «en breve aumentará la maquinaria para acelerar las obras en la medida de lo posible, pues la empresa adjudicataria pretende construir el aparcamiento incluso antes del tiempo previsto en su propuesta». La excavación se lleva a cabo por una empresa local que trabaja para la concesionaria «y según se nos informó ayer mismo, la sima deberá tener una profundidad de nueve metros y medio».

Imagen del solar publicada en la edición del viernes 29 de diciembre de 1972. / MED_EXTERNAS_CORREO

Este aparcamiento sería inaugurado por las autoridades en un acto celebrado a las tres de la tarde de un sábado, el 15 de febrero de 1975. «Su capacidad es de 408 plazas y el coste de la obra ha sido de ochenta millones de pesetas», reza la noticia de su apertura oficial por el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, José Luis Pérez Tahoces, acompañado por el alcalde Grangel. El nuevo parking tendrá una tarifa inicial de 15 pesetas por hora o fracción, pero inicialmente y «por gentileza de la empresa» se podría utilizar de forma gratuita durante la primera semana de funcionamiento.

En la crónica de la inauguración se destaca que el aparcamiento cuenta con tres plantas «de 2,40 metros de altura cada una» y que su funcionamiento «está automatizado al máximo, controlando el movimiento a través de un circuito cerrado de televisión. Los distintos servicios están atendidos por cinco personas. Destaquemos el detalle de pilares de cada una de las plantas que han sido pintados de color distintos a los de las otras, para poder distinguir por este simple detalle las distintas plantas», se resaltaba.

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