La subasta benéfica de 150 kilos de pescado en el Grau atrae a numeroso público a Escala a Castelló

Escala a Castelló ha acogido en la mañana de este sábado uno de los actos más emblemáticos y ya tradicionales de la cita marinera como es la subasta de pescado y el mercado marinero que ya se han consolidado como dos de los principales atractivos y que han congregado a numeroso público en una clara apuesta por la dinamización de la cultura, las costumbres y la identidad del Grau dentro de este evento turístico.

La subasta, organizada por la Cofradía de Pescadores del Grau, ha vuelto a celebrarse con carácter benéfico y, en esta edición, los fondos recaudados se destinarán a la asociación Aspropace. A través de esta actividad se ha querido poner en valor una tradición tan arraigada y representativa como es la subasta del pescado capturado por las embarcaciones del Grao, acercando además esta práctica a visitantes que no están habituados a conocer de cerca el trabajo diario del sector pesquero.

Todas las imágenes de la subasta benéfica en Escala a Castelló / Erik Pradas

Durante la jornada se han subastado 150 kilos de pescado, en una demostración que ha vuelto a despertar el interés del público y que refleja la estrecha vinculación del Grao con el mar y con su tradición pesquera y que ha contado con la asistencia del concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, y de la concejala de Turismo, Arantxa Miralles.

Para Miralles, la recreación de la subasta de pescado en la lonja "no es solo una actividad más del programa, sino un homenaje a nuestras raíces marineras y al trabajo de generaciones de pescadores que han construido la identidad del Grao. Preservar y difundir estas tradiciones es fundamental para entender quiénes somos y para ofrecer a quienes nos visitan una experiencia auténtica”.

Por su parte Romero ha destacado que “numeroso público ha disfrutado de una tradición que es historia viva del Grao y que tenemos que mantener porque somos fruto de nuestras raíces”.

Además, ha subrayado que “Escala a Castelló es también una oportunidad para mostrar la esencia del Grao, su vinculación con el mar, su autenticidad y el valor de unas tradiciones que forman parte de nuestra manera de ser. Actividades como esta enriquecen la experiencia de quienes nos visitan y contribuyen a dar visibilidad al comercio local y al patrimonio cultural del distrito”.

Mercado marinero

Además, un año más, el Grau acoge el mercado marinero, una iniciativa en la que participan los comercios locales con la colaboración de la Asociación de Comercios del Grau. El mercado abrirá hoy y mañana domingo, de 11.00 a 22.00 horas, y ofrecerá a vecinos y visitantes una selección de productos locales. De este modo, se refuerza el papel del comercio de proximidad en una cita que vuelve a situar al Grau en el centro de la actividad cultural y turística de la ciudad.