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Las embarcaciones partirán este lunes a sus lugares de origen

Escala a Castelló encara su recta final con gastronomía y la gran batalla naval

Pese a la lluvia, los castellonenses se han acercado al Grau para degustar el bocadillo de sepia de 200 metros

Carrasco se reúne con el director de Escale à Sète para reforzar la proyección internacional

Escala a Castelló encara su recta final con gastronomía y la gran batalla naval

Escala a Castelló encara su recta final con gastronomía y la gran batalla naval

Kmy Ros

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Escala a Castelló ha encarado este domingo su recta final (las embarcaciones regresarán este lunes a sus lugares de origen) con el gran bocadillo de sepia de 200 metros elaborado por el bar Las Plana y que han degustado decenas de castellonenses y la recreación de la gran batalla naval a cargo del bergantín Phoenix y la goleta Grace, dos de las embarcaciones más emblemáticas participantes en esta edición que se han enfrentado en un combate histórico con maniobras navales y fuego de artillería, en uno de los actos más llamativos de la programación.

Las mejores fotos de la jornada de Escala a Castelló de este domingo

Las mejores fotos de la jornada de Escala a Castelló de este domingo

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Las mejores fotos de la jornada de Escala a Castelló de este domingo /

Además, los asistentes, tanto mayores como niños, han podido también disfrutar de las diferentes actividades lúdicas que tuvieron lugar pese a la lluvia.

Programa para este lunes

Zona Principal

12.00 h. Rumba Sound

17.00 h. Salida de los barcos

Zona Escuela de Grumetes

11.00 h. Concurso

12.00 h. Malabares con sabor a salitre

13.00 h. Equilibrios en la proa

17.00 h. Cariocas del Viento Travieso

18.00 h. Bola Marinera

19.00 h. Zancos del Faro al Cielo

20.00 h. Telas al viento. Acróbatas

21.00 h. Gran fiesta náutica

Zona Marionetas

12.30 h. El ojo de pirata

13.30 h. La aventura marina

17.00 h. La isla del tesoro

18.00 h. Albert en busca del fuego

19.00 h. Godofredo y el caballero

Durante la jornada de este domingo, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada por la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, y el concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, ha mantenido una reunión con el director de Escale à Sète, Wolfgang Idiri, en una nueva muestra de la estrecha vinculación de Escala a Castelló con los principales festivales marítimos del Mediterráneo reforzando, de esta forma, la apuesta internacional del evento.

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La visita al buque Cartagena de la Armada Española de las autoridades ha sido otra de las acciones destacadas en el penúltimo día de esta edición de Escala a Castelló que comenzó el pasado jueves.

Vídeo: Gran ambiente en Escala a Castelló pese a la fina lluvia del domingo

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Kmy Ros

Imagen del reparto del bocadillo de sepia, este domingo.

Imagen del reparto del bocadillo de sepia, este domingo. / Mediterráneo

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