Escala a Castelló encara su recta final con gastronomía y la gran batalla naval

Escala a Castelló ha encarado este domingo su recta final (las embarcaciones regresarán este lunes a sus lugares de origen) con el gran bocadillo de sepia de 200 metros elaborado por el bar Las Plana y que han degustado decenas de castellonenses y la recreación de la gran batalla naval a cargo del bergantín Phoenix y la goleta Grace, dos de las embarcaciones más emblemáticas participantes en esta edición que se han enfrentado en un combate histórico con maniobras navales y fuego de artillería, en uno de los actos más llamativos de la programación.

Las mejores fotos de la jornada de Escala a Castelló de este domingo /

Además, los asistentes, tanto mayores como niños, han podido también disfrutar de las diferentes actividades lúdicas que tuvieron lugar pese a la lluvia.

Programa para este lunes Zona Principal 12.00 h. Rumba Sound 17.00 h. Salida de los barcos Zona Escuela de Grumetes 11.00 h. Concurso 12.00 h. Malabares con sabor a salitre 13.00 h. Equilibrios en la proa 17.00 h. Cariocas del Viento Travieso 18.00 h. Bola Marinera 19.00 h. Zancos del Faro al Cielo 20.00 h. Telas al viento. Acróbatas 21.00 h. Gran fiesta náutica Zona Marionetas 12.30 h. El ojo de pirata 13.30 h. La aventura marina 17.00 h. La isla del tesoro 18.00 h. Albert en busca del fuego 19.00 h. Godofredo y el caballero

Durante la jornada de este domingo, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada por la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, y el concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, ha mantenido una reunión con el director de Escale à Sète, Wolfgang Idiri, en una nueva muestra de la estrecha vinculación de Escala a Castelló con los principales festivales marítimos del Mediterráneo reforzando, de esta forma, la apuesta internacional del evento.

Carrasco con el director de Escale à Sète, este domingo. / Mediterráneo

Un momento de la visita de las autoridades al buque Cartagena, de la Armada Española. / Mediterráneo

La visita al buque Cartagena de la Armada Española de las autoridades ha sido otra de las acciones destacadas en el penúltimo día de esta edición de Escala a Castelló que comenzó el pasado jueves.

Kmy Ros