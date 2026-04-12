Las embarcaciones partirán este lunes a sus lugares de origen
Escala a Castelló encara su recta final con gastronomía y la gran batalla naval
Pese a la lluvia, los castellonenses se han acercado al Grau para degustar el bocadillo de sepia de 200 metros
Carrasco se reúne con el director de Escale à Sète para reforzar la proyección internacional
Escala a Castelló ha encarado este domingo su recta final (las embarcaciones regresarán este lunes a sus lugares de origen) con el gran bocadillo de sepia de 200 metros elaborado por el bar Las Plana y que han degustado decenas de castellonenses y la recreación de la gran batalla naval a cargo del bergantín Phoenix y la goleta Grace, dos de las embarcaciones más emblemáticas participantes en esta edición que se han enfrentado en un combate histórico con maniobras navales y fuego de artillería, en uno de los actos más llamativos de la programación.
Además, los asistentes, tanto mayores como niños, han podido también disfrutar de las diferentes actividades lúdicas que tuvieron lugar pese a la lluvia.
Programa para este lunes
Zona Principal
12.00 h. Rumba Sound
17.00 h. Salida de los barcos
Zona Escuela de Grumetes
11.00 h. Concurso
12.00 h. Malabares con sabor a salitre
13.00 h. Equilibrios en la proa
17.00 h. Cariocas del Viento Travieso
18.00 h. Bola Marinera
19.00 h. Zancos del Faro al Cielo
20.00 h. Telas al viento. Acróbatas
21.00 h. Gran fiesta náutica
Zona Marionetas
12.30 h. El ojo de pirata
13.30 h. La aventura marina
17.00 h. La isla del tesoro
18.00 h. Albert en busca del fuego
19.00 h. Godofredo y el caballero
Durante la jornada de este domingo, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada por la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, y el concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, ha mantenido una reunión con el director de Escale à Sète, Wolfgang Idiri, en una nueva muestra de la estrecha vinculación de Escala a Castelló con los principales festivales marítimos del Mediterráneo reforzando, de esta forma, la apuesta internacional del evento.
La visita al buque Cartagena de la Armada Española de las autoridades ha sido otra de las acciones destacadas en el penúltimo día de esta edición de Escala a Castelló que comenzó el pasado jueves.
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