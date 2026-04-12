Escala a Castelló mantiene el ambiente este domingo pese al tiempo y ofrece música, mercado y actividades familiares
La IX edición del festival incluye este domingo mercado marinero y gastronómico, espectáculos y propuestas para todas las edades, además del bocadillo de sepia de 200 metros y varias actuaciones musicales
La IX Edición de Escala a Castelló continúa este domingo en el puerto con buen ambiente pese a la lluvia caída durante la jornada, que ha sido escasa. El público, pendiente de la meteorología, puede disfrutar del mercado marinero y gastronómico, espectáculos, música y actividades para todas las edades. Además, los más pequeños cuentan con talleres y juegos, mientras las familias se empapan del ambiente marinero del recinto.
La programación de hoy incluye las actuaciones de la Agrupació Musical Xarançaina, a las 12.00 horas; Paradita flamenca, a las 17.00; y Patxi Ojana, a las 19.00. Entre las imágenes más destacadas de la jornada figuran también las del ambiente del festival y la del bocadillo de sepia de 200 metros.
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La despedida del certamen será este lunes 13 de abril a las 17.00 horas.
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