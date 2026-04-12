Algo se muere en el alma... por un pino en Castelló

Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Así rezaban unas sevillanas en los años 70 y eso es lo que sienten los vecinos del entorno del parque Pont de Ferro que temen que un pino emblemático del barrio de 200 años sea víctima de la actuación de desarrollo urbanístico de la zona prevista por el Ayuntamiento de Castelló que contempla viviendas y bajos comerciales.

Por este motivo, Vicent Robles, arropado por residentes de esta parte de la ciudad así como de la asociación de familiares del CEIP Soler i Godes, el colegio de la zona, ha iniciado una campaña en charge.org para recoger firmas y ya llevan más de un centenar para salvar a este pino y a otro ubicado junto a él, de unos 70 años, ya que ambos, desde la lejanía, dan la sensación de ser un único ejemplar.

«Queremos preservar este patrimonio natural», explica el precursor de la campaña al periódico Mediterráneo, tras destacar la importancia de este ejemplar que tiene 21 metros de altura, un tronco de tres metros de circunferencia y un diámetro de casi un metro y una superficie de proyección vertical de la copa de 53 metros cuadrados. «También hemos repartido folletos para buscar los apoyos necesarios que nos ayuden a que este conjunto natural se mantenga frente a las obras previstas que podrían acabar con él», continúa.

Y es que este pinus halepensis posee proporciones mayores que ejemplares de su misma especie incluidos en el Catàleg d’Arbres Monumentals i Singulars de la Comunitat Valenciana y está considerado como un vecinos más debido al fuerte valor sentimental que tiene para los residentes, principalmente para los más longevos y para los cientos de pájaros que acoge entre sus ramas y que «con su canto suponen un factor importante para la buena salud mental de las personas».

Aves y medio ambiente

Otro de los motivos que defiende Robles, técnico agroambiental, para mantener este pino en su actual emplazamiento es precisamente esa presencia de aves y su influencia positiva en el medio ambiente. Una situación que se hace «necesaria debido a la alta contaminación diaria que se produce en las avenidas Vall d’Uixó y Barcelona a su paso por Donoso Cortés y que supone un agente importante de reequilibrio ambiental», afirma.

Sin embargo, los vecinos que quieren conservar el pino no solamente exigen su mantenimiento, si no que proponen mejoras y plantean que el interior de la posible futura manzana que propone el Plan General donde se ubica el ejemplar, se preserve como plaza pública abierta a las calles colindantes y que permita a los vecinos seguir disfrutando de este ejemplar centenario.

Confían en que finalmente el Ayuntamiento de Castelló tome la mejor decisión que, según los defensores de este pino, es la de preservarlo con el fin de que siga haciendo compañía a los vecinos de la zona además de su función ecológica de mejora de la sostenibilidad del entorno. Por el momento, las obras ya han comezado con la alineación del terreno y el derribo de algunas casetas.